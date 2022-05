Nach Krebserkrankung: SVHU-Stürmerin Alina Witt darf endlich wieder kicken

Henstedt-Ulzburg

Alina Will jongliert mit dem Ball. Sie wirkt nicht nur glücklich, sie ist es. Endlich muss die 26-Jährige nicht mehr zuschauen, wenn ihre Mitspielerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg kicken. Die Torjägerin des Zweitligisten darf wieder trainieren. Fast ein Jahr ist vergangen, seitdem sie schwer erkrankte. Die niederschmetternde Diagnose: Lymphdrüsenkrebs.

Ballgewöhnung steht auf dem Plan. Trainer Christian Jürss lässt seine Fußballerinnen in einem abgesteckten Rechteck üben, Tempowechsel beim Dribbling oder Finten. Alina Witt entscheidet selbst, wann sie sich eine Pause nimmt. Niemand macht ihr Druck. „Es ist sehr geil, wieder bei der Mannschaft zu sein, das Kabinenleben mitzubekommen“, sagt die 26-Jährige. „Meine Freude war allerdings größer als das, was ich auf dem Platz gezeigt habe. Die ersten Tage waren fußballerisch schlimm. Ich habe mich gefühlt wie eine Anfängerin, mein Ballgefühl war so gut wie weg. Ich musste mich an den Rasen und meine Fußballschuhe gewöhnen.“

Es war im Sommer des vergangenen Jahres, als sich das Leben von Alina Witt komplett veränderte. Ihr Team war gerade in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Ohne die Stürmerin, die fünfmal in Folge zu Schleswig-Holsteins Fußballerin des Jahres gekürt worden war. Die Hamburgerin verpasste die Spiele wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Am Seitenrand fieberte sie bei jedem Spiel mit, drückte die Daumen, gab Tipps.

Bevor es mit der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison losgehen sollte, bemerkte Alina Witt einen angeschwollenen Lymphknoten im Halsbereich: „Ich hatte kurz zuvor meine Corona-Impfung erhalten. Ich dachte, dass es sich um eine Nebenwirkung handelt und alleine abschwellen würde.“

Knoten am Hals wurde immer größer

Als der Knoten nicht verschwand, suchte sie einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf. Er konnte nicht helfen, der Knoten wurde immer größer. Eine Biopsie sowie eine zweite Gewebeprobe brachten Klarheit: Es war ein Tumor.

„Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was ich damals dachte oder fühlte“, so die SVHU-Angreiferin. „Ich konnte nicht weinen. Irgendwie hatte ich mit dieser Diagnose gerechnet. Realisieren konnte ich es zunächst nicht richtig, ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde. Im Internet habe ich mich informiert, wollte aber auch nicht zu viel lesen – ich war einfach leer.“

Ihre Eltern brachen den Urlaub ab. Das Warten auf die Diagnose verbrachte sie mit Freunden, Familie und Freundin Lea. „Am Anfang wollte ich es nicht wahrhaben. Warum hat es mich erwischt? Ich bin Sportlerin, rauche nicht“, erklärt Alina Witt. „Erst mit der Zeit akzeptiert man es langsam.“

Haarausfall und Sportverbot

Im Wandsbeker Marienkrankenhaus klärte sie der leitende Arzt der Onkologie über die anstehende Chemotherapie und Bestrahlung auf. Dass ein Haarausfall wahrscheinlich sei und dass sie keinen Sport ausüben dürfe. Da wurde mir alles zu viel, schon beim Arzt flossen die Tränen“, erinnert sich die 26-jährige. Zwei Tage nach der Diagnose informierte sie ihre Mannschaft. „Einige Spielerinnen reagierten sehr angefasst. Ich war es, die getröstet hat.“

Alina Witt beendet ihre Pause, schnappt sich einen Ball und nimmt an einer Torschussübung teil. So langsam kommt die frühere Treffsicherheit zurück.

Die erste Chemotherapie begann zeitnah. Sechs Zyklen mit je drei Behandlungen wurden angesetzt. Für die Infusionen wurde ihr ein dauerhafter Port gelegt, den sie immer noch hat. Wenn sie behandelt wurde, verbrachte sie bis zu fünf Stunden im Krankenhaus. Nach der ersten Infusion war Alina Witt lediglich etwas schläfrig, später kam ein wenig Übelkeit hinzu. Den ersten Zyklus steckte die Kickerin sehr gut weg und hatte für die folgenden Therapiewochen ein gutes Gefühl – sie täuschte sich.

Schmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühl

„Es gab schlimme Tage, da bin ich nach der Behandlung zu Hause auch schon mal umgekippt“, sagt die Hamburgerin „Von Zyklus zu Zyklus wurden die Schmerzen immer größer, die Übelkeit stärker. Hinzu kamen Schwindelgefühl und Kopfschmerzen.“ Täglich musste sie 20 Tabletten zu sich nehmen. Sie verlor Gewicht, ihr Gesicht war aufgedunsen. Als sie sich nach dem ersten Behandlungsabschnitt durch die Haare fuhr, hatte sie kleinere Büschel in der Hand.

Spaß im Training: Alina Witt (li.) mit ihrer Henstedt-Ulzburger Teamkollegin Chiara Pawelec. Quelle: Nils Göttsche

„Irgendwie war ich darauf vorbereitet und irgendwie auch nicht“, sagt Alina Witt. „Einen Tag vor meinem 26. Geburtstag hat mir meine Familie die Haare abrasiert.“ Sie habe versucht, stark zu bleiben. „Dann ist es aber aus mir herausgebrochen. Alle versuchten mich zu trösten, so schlimm würde es gar nicht aussehen. Nach ein paar Minuten und Umarmungen ging es dann wieder, war der kahle Kopf nicht mehr so schlimm.“

Von Zyklus zu Zyklus ging es ihr schlechter. Häufig war es nur noch der Weg vom Bett auf das Sofa, der zu schaffen war. In diesen Monaten war Freundin Lea jeden Tag bei ihr, trotz aller Stimmungsschwankungen und den inneren Kämpfen, die Alina Witt mit sich austrug. „Ich kann es nicht ausdrücken und in Worte fassen, was Lea da für mich gemacht hat“, so Alina Witt „Das hat mir sehr viel bedeutet und gegeben.“ Auch die Familie und der Freundeskreis waren große Stützen im gemeinsamen Kampf gegen den Krebs.

Die Ärzte im Marienkrankenhaus fingen die Patientin Witt immer wieder auf, hörten zu, erklärten die Phasen der Behandlung. Die Chemotherapie schlug an. Kurz hoffte Alina Witt, dass sie mit vier Zyklen auskommen könnte. Der Knoten am Halsansatz wurde spürbar kleiner, war aber noch vorhanden. Die Ärzte entschieden, dass die Behandlung nicht verkürzt werden konnte. Eine tolle Nachricht gab es aber auch: Der Krebs hatte nicht gestreut.

Am 24. Januar endlich krebsfrei

Alina Witt setzte sich zum Ziel, mit der Familie Silvester zu feiern. Es klappte: Am 28. Dezember erhielt sie ihre letzte Infusion. Den 24. Januar wird Alina Witt nie vergessen. Ihr wurde eröffnet, dass sie krebsfrei sei. Auf die weiterführende Bestrahlung könne sogar verzichtet werden. „Das Screening hatte gezeigt, dass ich es geschafft habe. Ich habe ungläubig beim Arzt nachgefragt, ob es denn stimmen würde. Uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen.“

Mittlerweile hat sie einen Kontrolltermin hinter sich. Mit einem mulmigen Gefühl ging es ins Krankenhaus. „Beim EKG, bei den Blutwerten und auch dem Lungenfunktionstest gab es nichts zu beanstanden“, lacht die Spielerin.

Trainer Jürss bittet zum Trainingsabschluss zu einem Spielchen. Alina Witt ist mittendrin, kickt voller Freude. „Ich werde alles dafür tun, in dieser Saison eventuell ein paar Minuten Spielzeit zu bekommen. Für ein ganzes Spiel wird es nicht reichen“, sagt die Stürmerin, die zunächst im Einzeltraining mit Tobias Homp, dann mit dem Team an ihrer Fitness gearbeitet hat. „Der Fußball hat mir während der Krankheit Halt gegeben. Wann immer es ging, war ich bei den Spielen dabei.“

Sie bekommt einen Pass, schießt ein Tor, jubelt mit ihrem Team, obwohl es nur Training ist – in Alina Witts Leben ist die Normalität zurück.