Oberliga-Hammer: SV Todesfelde triumphiert mit 5:1 in Eichede

Todesfelde

Das Meisterstück ist es noch lange nicht. Aber die Fußballer des SV Todesfelde unterstrichen an den Ostertagen ganz dick, dass sie wild entschlossen sind, als Vertreter von Schleswig-Holstein in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord einzuziehen. Dem 3:2 (2:1) am Sonnabend gegen den starken Nord-Vertreter TSB Flensburg ließ die Elf von Trainer Sven Tramm am Ostermontag einen Paukenschlag folgen: Mit 5:1 (1:1) triumphierten die Todesfelder beim gefährlichsten Titelrivalen SV Eichede.

„Das ist großartig, ich bin begeistert!“, strahlte Trainer Tramm nach dem Abpfiff des Eichede-Spiels. „Die Jungs waren heiß, haben den Matchplan sauber erfüllt und waren in der Chancenverwertung brutal effizient.“ Der Neversdorter kam aus dem Schwärmen gar nicht heraus: „Ich kann und will keinen Spieler hervorheben. Das war eine tolle Mannschaftsleistung.“

SVT-Kapitän Kai-Fabian Schulz, zusammen mit Christian Rave eine Wand in der Innenverteidigung, wirkte ein wenig ungläubig: „Eichede war für uns nie ein gutes Pflaster. Und jetzt gewinnen wir hier mit 5:1!“

Wie groß die Bereitschaft war, für den Erfolg jedes bisschen Energie zu geben, verdeutlichen die Beispiele von zwei Spielern, die eher als Fußball-Feingeister bekannt sind. Stürmer Marco Pajonk hetzte Mitte der zweiten Halbzeit SVE-Regisseur Mika Clausen hinterher und stoppte ihn tief in der Todesfelder Hälfte mit einem giftigen Tackling.

Oder Mats Klüver. Der ehemalige Eicheder, sonst hinter den Spitzen in der Offensive zuhause, fand sich auf der ungewohnten Sechserposition wieder. Klüver rackerte, warf sich in jeden Zweikampf und ordnete das Spiel. „Meine Lieblingsposition ist das nicht und wird es auch nie werden“, lachte Klüver. „Aber ich glaube, ich habe meine vom Trainer gestellte Aufgabe ganz ordentlich gelöst. Das nächste Mal gibt mir Trammer hoffentlich wieder eine offensivere Rolle.“

Die Todesfelder waren in einem intensiven Spiel von Beginn an hellwach, vor dem gegnerischen Tor jedoch nicht zwingend. In der 25. Minute ließen sie sich überraschen. Fynn Rathjen spielte einen Steckpass, Mika Clausen traf zum 1:0 für Eichede. Die Gastgeber hätten durch Tom Wittig (11.) und Marc Pichelmann (42.) weitere Tore erzielen können, aber einmal rettete Keeper Fabian Landvoigt, dann drosch Klüver den Kopfball von der Torlinie.

Fast im Gegenzug schlugen die Tramm-Schützlinge erstmals zu. Auf Pass von Rafael Krause erzielte Morten Liebert (43.) das 1:1. Noch vor der Pause hatte Liebert den nächsten Treffer auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel drückten die Todesfelder aufs Tempo. Schnell und passsicher ging es durchs Mittelfeld. Mit Erfolg: Pajonks (48.) Flachschuss saß ebenso wie Krauses grandioser Schlenzer (51.).

Fast jeder Schuss ein Todesfelder Treffer

Mit dem 3:1 waren die Gäste längst nicht satt. Per Doppelpass spielten sich Tarek Blohm und Krause aus der eigenen Hälfte. Als Blohm ihn steil schickte, hatte Krause (67.) jede Menge leeren Rasen vor sich. Er sprintete los und brachte den Ball an SVE-Schlussmann Marcel Gevert vorbei zum 4:1 im Netz unter.

Die Eicheder steckten trotz der Nackenschläge nie auf und hatten selbst einige Möglichkeiten, doch gejubelt wurde nur in Blau-Gelb. In der Nachspielzeit schickte Torwart Landvoigt mit einem Abschlag den komplett blank stehenden Liebert auf die Reise, der mit dem 5:1 den Schlusspunkt setzte.

Kapitän Schulz freute sich wie ein Schneekönig: „Was für ein Statement!“ Um aber gleich anzufügen: „Das ist ein ganz wichtiger Sieg. Aber wir dürfen nicht nachlassen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.“

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Henrik Sirmais, Kai-Fabian Schulz, Christian Rave, Tarek Blohm – Mats Klüver – Til Weidemann (71. Jan Luca Holst, 86. Niklas Sabas), Emanuel Bento, Rafael Krause (86. Dennis Studt) – Marco Pajonk (79. Sören Gelbrecht) – Morten Liebert.

Tore: 1:0 (25.) Mika Clausen, 1:1, 5:1 (43. / 90.+4) Morten Liebert, 2:1 (48.) Marco Pajonk, 3:1, 4:1 (51. / 67.) Rafael Krause.

SR: Patrick Schwenger (Lübeck); Z: 836.

Erfolg gegen TSV Flensburg eine schwere Geburt

Der 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den TSB Flensburg war eine schwere Geburt. „Man konnte erkennen, dass wir wegen diverser Corona-Infektionen seit dem 6. März kein Punktspiel mehr bestritten hatten“, erklärte Sven Tramm, warum sich seine Mannschaft zunächst extrem schwer tat. Woran auch das aggressive Pressing und Zweikampfverhalten der Flensburger seinen Anteil hatte. “Männer, geht jetzt endlich in die Zweikämpfe! Spielt mit Selbstvertrauen!“, forderte Tramm nach einer Viertelstunde von seiner Elf, die da bereits zurücklag. Hendrik Fleige (9.) hatte das luftige Abwehrverhalten der Todesfelder zum 1:0 für die Gäste genutzt.

Die ungewohnt vielen langen Bälle der Platzherren kamen postwendend zurück. Die Fans wurden unruhig. „Spuckt mal endlich die Schlaftabletten aus!“, kam ein Zuruf von der Holztribüne, Heimat der ganz eingefleischten Tofe-Anhänger. Es bedurfte eines Geistesblitzes, mit dem Morten Liebert das glückliche 1:1 vorbereitete. Während der TSB die Mauer stellte, führte Liebert einen Freistoß schnell aus und fand seinen Sturmpartner Marco Pajonk (25.), der den Ausgleich erzielte.

Trotzdem blieben die Gäste das bessere Team - aber auch den nächsten Treffer erzielten die Todesfelder. Liebert (45.) zog aus der Distanz ab, der Flachschuss schlug nicht ganz unhaltbar für TSB-Keeper Andre Hagge neben dem Pfosten ein. SHFV-Ehrenpräsident Hans-Ludwig Meyer brachte es in der Pause auf den Punkt: „Das Ergebnis stellt den Spielverlauf auf den Kopf.“

Marco Pajonk im Abschluss eiskalt

Nach der Pause verdienten sich die Todesfelder ihren Vorsprung. Wobei die Einwechslung von Niklas Stehnck eine Rolle spielte. Mit seiner Robustheit im Zweikampf und klaren Pässen sorgte Stehnck bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung für Ordnung im zentralen Mittelfeld.

Auf Pass von Liebert erhöhte Pajonk (61.) auf 3:1. Die Tramm-Elf hatte alles im Griff - bis Marc Koschenz (87.) nach einer Ecke auf 2:3 verkürzte. Die Todesfelder bekamen weiche Knie, aber nach vierminütiger Nachspielzeit waren die drei Punkte verbucht.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Deniz Hasan Yilmaz, Kai-Fabian Schulz, Christian Rave – Henrik Sirmais (46. Niklas Stehnck, 85. Niklas Sabas), Mats Klüver (85. Dennis Studt), Emanuel Bento, Til Weidemann, Tarec Blohm (58. Jan-Luca Holst) – Marco Pajonk (67. Rafael Krause), Morten Liebert.

Tore: 0:1 (9.) Hendrik Fleige, 1:1, 3:1 (25. / 61.) Marco Pajonk, 2:1 (45.) Morten Liebert, 3:2 (87.) Marc Koschenk.

SR: Eike-Robert Kawen (Bad Schwartau); Z: 220.