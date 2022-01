Todesfelde

Im SV Todesfelde wird die Entwicklung der Corona-Pandemie intensiv verfolgt. Nicht nur, weil der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Südstaffel am Montag, 17. Januar, in die Vorbereitung auf die weitere Saison starten will. Derzeit lässt die Landesverordnung das trotz explodierender Omikron-Zahlen noch zu. Aber kann die Mannschaft am 10. Februar in die Türkei jetten, um in Belek ein fünftägiges Trainingslager zu absolvieren? „Ich hoffe, dass es losgeht, die Jungs hätten es sich verdient“, sagt Teamchef Sven Tramm.

Finanziert wird der Trip in den Süden der türkischen Mittelmeerküste teilweise von der Mannschaft selbst. „Das Geld stammt aus Prämien, die unsere Elf vom Verein für den Einzug in den DFB-Pokal bekommen hat“, erklärt Tramm. 2020 gewannen die Todesfelder mit einem 3:2 gegen den damaligen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck den Landespokal. Dotiert war die Qualifikation für die erste Pokal-Hauptrunde, in der es ein 0:1 gegen den VfL Osnabrück gab, mit einer kleinen sechsstelligen Eurosumme.

Erster Test bei Phönix Lübeck

Nach dem Trainingslager stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Am Sonnabend, 22. Januar, spielen die Todesfelder ab 14 Uhr beim 1. FC Phoenix Lübeck. Trainer des Regionalligisten ist seit Montag Oliver Zapel, der nach seiner Zeit beim SV Eichede sein Geld bei mehreren Drittligisten verdient hat. Der zweite SVT-Test gegen den Landesligisten VfR Neumünster ist auf Sonnabend, 29. Januar, terminiert. Gespielt werden soll ab 14 Uhr auf dem Kunstrasen an der Burgfeldstraße in Bad Segeberg.

Tramm setzt im neuen Jahr auf das Personal, das sich in der Hinrunde bewährt hat: „Wir planen nicht, Neuzugänge zu holen. Und mir ist nicht bekannt, dass ein Spieler den Wunsch hat, uns zu verlassen.“

Lesen Sie auch Holstein Kiel lockt mit offener Impfaktion

Der SV Todesfelde hat seinen Platz in der Meisterrunde sicher. Mit welcher Ausgangsposition die Tramm-Elf startet, darüber lässt sich drei Spiele vor Abschluss der Vorrunde nur spekulieren. „Das ist wie Stochern im Nebel“, meint der Coach. Klar ist, dass die Todesfelder den Punkt aus dem 1:1 gegen den ebenfalls schon qualifizierten SV Eichede mitnehmen werden. Aber alles andere ergibt sich erst, wenn in der Nord- und Südgruppe alle Spieltage absolviert sind.

In der Meisterrunde nur gegen vier Nordteams

Aus beiden Staffeln ziehen die besten vier Vereine in die Runde ein, in der Schleswig-Holsteins Vertreter in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord ermittelt wird. Dort geht es für Todesfelde nur noch in Hin- und Rückspiel gegen das Quartett aus dem Norden. Die Tramm-Truppe wird alle Punkte mitnehmen, die in der Vorrundengruppe Süd gegen jene Mannschaften erzielt wurden, die die Qualifikation ebenfalls geschafft haben. Die Ergebnisse der Spiele gegen alle Teams, die in die Abstiegsrunde müssen, verfallen.

Kandidaten für die beiden noch freien Plätze in der Meisterrunde sind in der Südgruppe VfB Lübeck II, TSV Pansdorf, Oldenburger SV und FC Dornbreite Lübeck. In der Nordstaffel streiten der TSV Bordesholm, TSB Flensburg, Eckernförder SV, TSV Altenholz, SV Frisia 03 Risum-Lindholm und Inter Türkspor Kiel um die vier Plätze.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Positiver Nebenaspekt für den SV Todesfelde: Sollte auch diese Saison in Schleswig-Holstein abgebrochen werden müssen, die Aufstiegsrunde aber starten, würde die Quotientenregelung greifen. Mit dem Faktor von 2,62 (Punkte geteilt durch Spiele) haben die Todesfelder den besten Wert aller Oberligisten im Land zwischen den Meeren.