Kreis Segeberg

Die lange Liste der Ausfälle macht es erforderlich: Trainer Boris Völker wird wie beim 0:8 vor einer Woche gegen den TuS Hartenholm selbst mitspielen, wenn der SSC Phoenix Kisdorf am Sonntag um 14 Uhr zum Fußball-Landesligaspiel bei Grün-Weiß Siebenbäumen aufläuft. „Das allein ist schon schlimm genug“, sagt der 40-Jährige. „Man muss versuchen, unsere Situation mit Humor zu nehmen. Sonst würde man verzweifeln.“ Nur fünf seiner 25 Spieler stuft Völker als fit ein. „Deshalb geht es für uns allein um Schadensbegrenzung.“

Alle anderen Akteure sind nicht einsatzfähig. Oder sie kommen nach Verletzungen oder Krankheiten zurück und müssen ohne vernünftiges Aufbautraining gleich wieder auf den Platz. Einige Wochen standen Youngster wie Sebastian Böttcher, Robin Kähler, Leon Schult, Julius Schult, Jonas Rübner oder auch Hendrik Wohlers ihren Mann. „Eigentlich wollten wir die Jungs in ihrem ersten Herrenjahr schrittweise integrieren“, sagt Völker. „Aber dann mussten sie ein Spiel nach dem anderen machen. Jetzt sind sie total platt.“

Schulter kaputt, auch Jürgensen fällt aus

Im Hinspiel überraschte der SSC Phoenix Kisdorf mit einem 3:1 gegen Grün-Weiß Siebenbäumen. Weil danach nur noch beim 2:0 in Travemünde gepunktet wurde, rutschte die Truppe an das Tabellenende. „Bis Travemünde hatten wir beinahe alle Spieler an Bord, doch dann begann die Seuche“, erklärt Völker. „So übles Pech habe ich im Fußball noch nie erlebt.“ Das nicht abreißt: Beim Debakel gegen Hartenholm zog sich Marc Jürgensen eine komplizierte Schulterverletzung zu. „Marc ist ebenso am Donnerstag operiert worden wie Tobias Werner, dessen Kreuzband geflickt wurde“, berichtet Völker, der befürchtet, dass die Konkurrenz seiner Mannschaft enteilt. „Die anderen Teams im Keller punkten, während es für uns bis zur Winterpause nur um Schadensbegrenzung geht. Im neuen Jahr steht dann zwar die nahezu komplette Kapelle zur Verfügung, aber für eine erfolgreiche Aufholjagd könnte es dann zu spät sein.“

Auf die Anfrage, ob eine Spielverlegung möglich wäre, erhielten die Kisdorfer nicht nur aus Siebenbäumen eine negative Antwort. „Staffelleiter Gerd Freisler hat uns wissen lassen, wir sollen das Team mit Spielern aus der zweiten oder dritten Mannschaft auffüllen“, sagt Völker. „Schade, dann müssen wir eben sehen, dass wir irgendwie klarkommen.“

Mohammed Mohsein neu im TuS-Team

Die Erfolge gegen den Eichholzer SV (3:2) und in Kisdorf haben derweil den TuS Hartenholm aus dem Tabellenkeller auf den ersten Nichtabstiegsplatz katapultiert. Mit frischem Selbstvertrauen stehen die Zeichen gegen den TSV Lägerdorf am Sonntag ab 12 Uhr auf Revanche. Das Hinspiel war eine der schwärzesten Stunden der Hartenholmer Fußball-Geschichte. Damals noch mit Essmet Omid an der Seitenlinie, ließ sich das TuS-Team vom Tabellendritten mit 1:10 vermöbeln. „Das war natürlich schon Thema in der Trainingswoche“, sagt Omids Nachfolger Martin Genz. „Die Mannschaft brennt darauf, die Schmach zu tilgen. Aber wir müssen kühlen Kopf bewahren.“

Mohammed Mohsein absolvierte im Spiel in Kisdorf seine ersten Minuten im TuS-Trikot. „Er ist nach zwei Kreuzbandrissen aus der Nachwuchsabteilung des HSV aussortiert worden und startet jetzt bei uns einen Neuanfang“, sagt Genz über den 19-Jährigen. „In Ansätzen ist schon zu erkennen, dass der Junge richtig gut kicken kann.“

SVHU mit ausgeglichener Bilanz

Unterdessen weist der SV Henstedt-Ulzburg mit vier Siegen, vier Niederlagen sowie einem Unentschieden eine ausgeglichene Bilanz auf. „Wir sind nicht gut genug, um in der Spitzengruppe mitzumischen. Aber gleichzeitig zu stark, um in Abstiegsgefahr zu geraten“, sagt Trainer Dominik Fseisi. „Die Punkte, die wir zum Klassenerhalt noch brauchen, werden wir auf jeden Fall holen.“ Am Sonntag spielt der SVHU ab 14 Uhr beim Eichholzer SV, der den torreichen ersten Vergleich mit 4:3 gewann.