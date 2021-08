Kisdorf

Das Ziel ist klar definiert: Der SSC Phoenix Kisdorf will in der Fußball-Landesliga Holstein erstmals eine Saison ohne Abstiegssorgen spielen. „Unser Kader gibt viel her“, sagt Trainer Boris Völker. „Wenn das Verletzungspech hoffentlich bald endet, sollte es für uns im dritten Jahr nach dem Wiederaufstieg mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld der bärenstark besetzten Spielklasse klappen.“

Auf dem Papier sind alle Positionen mindestens doppelt besetzt. Doch noch vor Beginn der Punktrunde muss der in Kisdorf wohnende Familienvater Völker vorerst drei Schlüsselspieler ersetzen. Daniel Buhrke, die „Kante“ im Sturmzentrum, hat sich die Bänder im Knie gedehnt und einen Knorpelschaden zugezogen. „Wir verfügen zwar über Alternativen, aber als Spielertyp ist Burke schwer zu ersetzen“, sagt Völker über den wuchtigen Stoßstürmer, der auch ein Spezialist für Standardsituationen ist.

Außer Buhrke fallen Wittke und Demirtag aus

Defensiv-Allrounder Tobias Wittke, mit Kapitän Michael Brehm kämpferisch immer ein Vorbild, hat sich ebenfalls das Knie überdehnt und dabei den Meniskus angerissen. Kayahan Demirtag fällt mit einer Kapselverletzung im Sprunggelenk aus.

„Die Ausfälle treffen uns, zumal noch fünf weitere Akteure angeschlagen sind. Aber dann müssen eben andere Spieler zeigen, dass sie in der Landesliga etwas reißen können“, sagt Völker, der dabei auch an seine „jungen Wilden“ denkt. Leon Schult kratzt bereits an einem Platz in der Startelf. „Ich kann mir Leon gut neben Brehm auf der Doppelsechs vorstellen“, verrät Völker, der aber auch die anderen Talente lobt. „Unsere Youngster Jonas Rübner, Robin Kähler, Julius Schult und Torwart Jan-Erik Fischer brennen darauf, ihre Chance zu bekommen.“

Kader SSC Phoenix Kisdorf Kader – Tor: Danny Schramm (32), Jan-Felix Fischer (18). Abwehr: Thore Kreuzaler (25), Marc Jürgensen (28), Tobias Werner (28), Marcel Boldt (25), Robin Kähler, Eike Röver, Tobias Caro (25), Malcolm Schauer (28), Hendrik Wohlers. Mittelfeld: Maximilian Sevastianov (ALTER KOMMT NOCH), Jeremy Schalk (25), Leon Schult (20), Michael Brehm (25), Tobias Wittke (28), Kayahan Demirtag (28), Keyan Lohse (26). Angriff: Julius Schult (20), Jonas Rübner (19), Yannick Urbanski (22), Daniel Buhrke (29), Steven Zietz (26), Lasse Oosting (25). Trainer: Boris Völker (9. Saison). Co-Trainer: Ingo Lilienthal. Teammanager: Nico Brehm.

Die Leistungen und Ergebnisse in den Test- und Pokalspielen stimmen Völker zuversichtlich. Die Generalprobe endete mit einem 14:2-Kantersieg im Kreispokal beim A-Klassisten TSV Weddelbrook: „Wir haben gut performt.“ Völker ist überzeugt, dass eine frühere Problemzone keine mehr ist. „Unsere Achillesferse war die Innenverteidigung. Da haben wir in dieser Serie mehr Möglichkeiten als bisher“, freut sich der 39-Jährige. Marc Jürgensen, Thore Kreuzaler, Eike Röver, Marcel Boldt, Robin Kähler und Tobias Wittke sind die Kandidaten für die beiden Plätze. „Unser Abwehrzentrum wird endlich stabil stehen“, verteilt Völker Vorschusslorbeeren.

Völker und Kisdorf, das passt zusammen

Er geht in sein neuntes Trainerjahr in Kisdorf. „Ich bekomme regelmäßig interessante Angebote, woanders Cheftrainer oder in höheren Ligen Co-Trainer zu werden“, verrät Völker. „Aber die Frage ist immer: Lässt sich solch ein zeitaufwändiges Engagement mit Familie und Beruf vereinbaren? Meine Frau und die Kids im Alter von drei und sieben Jahren sollen nicht zu kurz kommen.“ Und der Hauptjob dürfe es natürlich auch nicht. „Das Gesamtpaket in meiner Heimatgemeinde Kisdorf passt am besten, zumal sich im Verein einiges in die richtige Richtung bewegt.“

Nach den Favoriten gefragt, nennt Völker gleich ein Quartett: Grün-Weiß Siebenbäumen, TSV Travemünde, SV Büchen-Siebeneichen und SV Eichede II. „Einige andere Mannschaften sind nicht viel schlechter.“ Umso wichtiger ist für Völker ein guter Start: Der SSC Phoenix Kisdorf gastiert zum Landesliga-Auftakt beim personell runderneuerten TuS Hartenholm. Anstoß ist am Sonntag, 22. August, um 13 Uhr. „Gleich ein Derby“, freut sich der Coach auf die Partie. Mit den beiden letzten Vergleichen in Hartenholm verbindet er positive Erinnerungen: „Wir haben mit 4:0 und 4:2 gewonnen. Natürlich spielen wir auch dieses Mal auf Sieg.“