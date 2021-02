Hamburg

Josha Vagnoman ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, und auch bei Jeremy Dudziak besteht nach dem Training am Mittwoch Hoffnung, dass er zur Partie am Sonntag bei den Würzburger Kickers (13.30 Uhr) fit wird. Am Ende der Einheit ließ HSV-Trainer Daniel Thioune noch Elfmeter üben. Volle Konzentration auf den Aufstiegskampf, wird schwer genug. Da braucht’s keine Ablenkung und keine Unruhe im Verein. Ist auch schwer genug, wenn nicht unmöglich. Ist ja „nur der HSV“.

Kein Wort über Rücktritt auf der Website der Profi-Fußballer

Dass am Vorabend zur Tagesschauzeit das komplette Präsidium des gemeinnützigen Hamburger Sportvereins e.V. mit Präsident Marcell Jansen, Vizepräsident Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer zurückgetreten ist, soll die Berufsfußballer der HSV Fußball AG nicht bei der Ausübung ihrer Tätigkeit berühren. Kein Wort darüber war auf der Homepage des Zweitligateams zu lesen. Stattdessen die Nachricht, dass Bobby Wood wieder fit ist. „Es ist längst überfällig, dass wieder Ruhe einkehrt“, begründete Jansen den Rücktritt am Mittwoch via Twitter: „Es geht um die Raute, ums Wir, nicht um Einzelpersonen.“

Was zunächst den gewohnten Reflex „HSV-Chaos“ auslöste und böse Erinnerungen an die Selbstzerfleischungen der Vergangenheit hervorrief, ist tatsächlich die richtige Entscheidung, um das große sportliche Ziel dieses Mal nicht durch interne Zerwürfnisse zu gefährden. Bis zum Sommer wurde nun vordergründig Ruhe geschaffen. Man wolle „zuletzt vorhandene Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen“, begründete das ehemalige Präsidium in seinem gemeinsam unterzeichneten Rücktrittsschreiben an die Mitglieder den Entschluss.

Abberufung von Hoffmann als Ausgangspunkt der Streitigkeiten

Die Unterschrift war so ziemlich die letzte und einzige Gemeinsamkeit der drei Herren mindestens im letzten halben Jahr. Das Verhältnis untereinander war komplett zerrüttet. Es gab zahlreiche Streitpunkte, ausgehend von der Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann durch den Aufsichtsrat im März 2020, die von Jansen mit angeschoben wurde. Schulz gilt als loyal zu Hoffmann, Schaefer wird eine neutrale Vermittlerrolle nachgesagt.

Bei den Differenzen ging es zudem über Kandidaten für den Aufsichtsrat, der den Vorstand der AG bestellt. So wäre ein Comeback von Hoffmann denkbar, Schulz soll sich für Hoffmann-Freunde im Aufsichtsrat stark gemacht haben. Auch um die zukünftige Gesellschaftsform der Profiabteilung, an der der e.V. mit knapp 75 Prozent größter Anteilseigner ist, gab und gibt es Streit.

Schlammschlacht vor Mitgliederversammlung vorerst abgewendet

Mitte Januar beantragte der Vereinsehrenrat mit Unterstützung sämtlicher Gremien (Beirat, Amateur-Vorstand, Förderer, Senioren, Rechnungsprüfer) eine außerordentliche Mitglieder-Versammlung, auf der Schulz mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgewählt werden sollte. Den Wahlkampf, die Schlammschlacht bis dahin mag man sich nicht vorstellen. Und irgendwann hätte die Unruhe dann doch die Entwicklung bei den Profis beeinflusst. Weil aber Jansen schon im Frühherbst mit dem Vorschlag eines gemeinsamen Rücktritts gescheitert war, kam die Entscheidung am Dienstagabend schon überraschend.

„Ich halte den geschlossenen Rücktritt des e.V.-Präsidiums für sinnvoll und zielführend“, wiederholte Jansen am Mittwoch. Der Ex-Nationalspieler bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrates und kann sich deshalb zunächst als „Sieger“ der Auseinandersetzung fühlen. Wenn es so etwas geben kann.

Im Sommer soll das Präsidium auf einer Mitgliederversammlung neu gewählt werden. Bis dahin werden beide Seiten versuchen, so viele der rund 86000 HSV-Mitglieder wie möglich von sich zu überzeugen. Entscheidend wird sein, dass das ruhig und fair abläuft, ohne den sportlichen Erfolg zu gefährden. Diese Chance besteht nach dem Rücktritt der Vernunft am Dienstag.

Von Andreas Hardt