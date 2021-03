Flensburg

Am Wochenende teilte der SC Weiche Flensburg 08 mit, dass er keine Lizenzunterlagen für eine Teilnahme an der Drittliga-Saison 2021/22. an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschickt hat. Fristende für die Einreichung der Unterlagen für das Zulassungsverfahren ist der 1. März.

Die angespannte wirtschaftliche Situation in der Corona-Pandemie, die große Unsicherheit über die weitere Entwicklung sowie die hohen organisatorischen Anforderungen für Drittliga-Fußball würden keine andere Entscheidung zulassen, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Stadionerweiterung in der Corona-Krise nicht umsetzbar

Insbesondere die Erweiterung der Stadionkapazität auf das geforderte Fassungsvermögen von mehr als 10.000 Plätzen sei für den Verein aktuell nicht umsetzbar. „Leider gibt es keinerlei Lockerungen oder Fristverlängerungen“, sagte Geschäftsführer Christian Jürgensen. „Wir hätten gern zunächst nur eine Absichtserklärung abgegeben, um die weitere Entwicklung noch etwas abwarten zu können. Doch das war nicht möglich.“

Lesen Sie auch:Nach Handgreiflichkeit: VfB Lübeck wirft suspendierten Riedel raus

Dennoch halte Weiche am langfristigen Ziel Dritte Liga fest, so Jürgensen. „Wir wollen der nördlichste Profi-Fußballklub Deutschlands werden." In der Saison 2017/18 hatte Flensburg den Aufstieg nur knapp verpasst, war in der Relegation an Energie Cottbus gescheitert.

In dieser Spielzeit führt Flensburg die Nordstaffel der Regionalliga Nord mit acht Punkten Vorsprung nach neun Spielen an, ist somit auf dem besten Wege, die sportliche Qualifikation für die Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern zu erreichen.

HSV und TSV Havelse wollen in die Dritte Liga

Statt der Flensburger hat laut einem Bericht des Portals "Amateur Fußball Hamburg" der Tabellenfünfte der Nord-Gruppe fristgerecht seine Lizenzunterlagen beim DFB eingereicht: Der Hamburger SV hat seine U21 für die Dritte Liga gemeldet. Ein Aufstieg des HSV-Unterbaus wäre auch bei einer ausbleibenden Bundesliga-Rückkehr der ersten Mannschaft möglich.

Lesen Sie auch:St. Pauli empfängt den HSV: "Im Derby gibt es keine Favoriten"

In der Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord, für die die Rothosen mindestens Platz fünf erreichen müssten, könnten die Hamburger auf den TSV Havelse treffen, den Spitzenreiter der Südstaffel. Die Garbsener informierten am Montag auf einer Pressekonferenz über ihre Drittliga-Meldung. Im Falle eines Aufstiegs würden die Niedersachsen für ihre Heimspiele in die HDI-Arena von Zweitligist Hannover 96 umziehen.

Bei allen Plänen: Keiner der Klubs weiß, wie und ob die Saison der Regionalliga Nord fortgeführt wird. Konkrete Pläne wird der Norddeutsche Fußballverband voraussichtlich erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März machen können, wenn entschieden wird, welche Lockerungen der Sport in den kommenden Wochen zu erwarten hat.