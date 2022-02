Reserve des SV Henstedt-Ulzburg punktet gegen den Oberliga-Abstieg

Henstedt-Ulzburg

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg haben die Länderspielpause genutzt, um sich in einem Kurztrainingslager in Berlin darauf einzustimmen, trotz prekärer Tabellensituation vielleicht doch noch den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga zu schaffen. Die Elf von Trainer Christian Jürss gewann zwei Testspiele gegen die Berliner Regionalligisten Türkiyemspor (6:1) und 1. FC Union (3:2). Unterdessen verbuchte die zweite SVHU-Mannschaft mit dem 3:1 gegen den TSV Russee wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Oberliga.

„Die beiden Siege in Berlin sind gut für unser Selbstvertrauen und tun der Seele gut“, sagte Jürss, dessen Mannschaft in der Zweitliga-Punktrunde erst zwei Partien für sich entscheiden konnte und das erste Liga-Spiel im Jahr 2022 trotz starker Leistung unglücklich mit 2:3 gegen RB Leipzig verlor.

Gegen Türkiyemspor, Spitzenreiter der Dritten Liga, taten sich die Gäste zunächst schwer. Es haperte im Passspiel, in den Zweikämpfen kamen die SVHU-Spielerinnen häufig einen Schritt zu spät. Angelina Lübcke (18.) schoss die Berlinerinnen in Führung, Dana Marquardt (33.) und Jette Schulz (45.+2) drehten mit ihren Toren die Partie.

Nach dem Seitenwechsel baute Türkiyemspor massiv ab, der Klassenunterschied wurde deutlich. Nane Krüger (51./72.) und Vera Homp (80./90.+1) bauten den Vorsprung der Henstedt-Ulzburgerinnen auf 6:1 aus. „Wir haben uns ins Spiel gekämpft und immer besser reingefunden“, sagte Jürss, der kurzfristig auf mehrere Spielerinnen verzichten musste und deshalb kaum Wechselmöglichkeiten hatte.

SVHU-Torhüterin Saskia Schippmann trifft zum 2:2

Einen Tag später war die Personaldecke noch weiter ausgedünnt. Mit Saskia Schippmann und Alicia Bautz saßen nur zwei Spielerinnen auf der Auswechselbank – Torhüterinnen. Trotzdem zeigte der SVHU gegen den spielerisch starken Regionalliga-Vierten 1. FC Union phasenweise guten Fußball. Vera Homp (23.) traf zum 1:0. Celine Frank (67.) und Megan Reichenbach (77.) kippten mit ihren Treffern das Spiel.

Das Jürss-Team schlug zurück. Die eingewechselte Saskia Schippmann staubte in der 83. Minute zum 2:2 ab. „Offensiv hat Schippi Qualität, sie ist eine gute Kickerin“, sagte Jürss über die Torschützin. Franziska Hilmer schoss das Zweitliga-Schlusslicht in der Schlussminute zum 3:2-Sieg. „Wir waren ganz schön platt, hatten dennoch gute Momente, haben uns aber auch grobe Schnitzer geleistet“, sagte Jürss. „Das war ein Erfolg des Willens und spricht für unsere Mentalität.“

Insgesamt sei es ein gelungenes Wochenende gewesen, bei dem auch das Teambuilding nicht zu kurz gekommen sei. „Wir haben in einer Kochschule zusammen ein Drei-Gänge-Menü zubereitet. Das war kurzweilig und gut für das Miteinander.“

SVHU II gewinnt Zitterpartie verdient

Die zweite Elf des SVHU vergrößerte mit dem 3:1 (2:0) gegen den TSV Russee ihren Vorsprung auf die Oberliga-Abstiegsplätze auf fünf Punkte. „Wir haben vieles richtig gut gemacht“, freute sich Trainer Christian Busse. Die Henstedt-Ulzburgerinnen müssen ohne Laura-Sophie Geiselberger, Ronja Nicolaisen und Hannah Schneider auskommen, die während der Winterpause zum SV Wahlstedt in die Landesliga gewechselt sind. Der Kader, so Busse, bleibe dennoch groß genug, um gut durch die Saison zu kommen.

Jennifer Michel (8./23.) schoss die 2:0-Führung für das Busse-Team heraus. Die Gastgeberinnen hatten den Gegner im Griff, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen. Nach der Pause drängten die Kielerinnen auf den Anschlusstreffer. Die SVHU-Elf wurde hektisch, nach 64 Minuten verkürzte Fenja Montag für Russee auf 1:2. „Danach haben wir den Kampf angenommen“, lobte Busse, der bis in die Nachspielzeit um den verdienten Sieg zittern musste. Anna Curdts Treffer zum 3:1 entschied das Spiel. „Leider hat sich TSV-Angreiferin Eve Saine bei einem Zusammenstoß mit unser Torhüterin Milena Vanselow verletzt und musste ausgewechselt werden“, bedauerte Busse. „Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung.“

Busse hat Spaß an der Arbeit mit seiner jungen Mannschaft. Er möchte das Team auch in der kommenden Saison trainieren: „Wichtig ist, die Klasse zu halten und zusammenzubleiben. Aus dem Verein ist aber noch niemand auf mich zugekommen.“