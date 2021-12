Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg

Der SV Henstedt-Ulzburg und die Kaltenkirchener Turnerschaft planen ein gemeinsames Nachwuchsfußball-Zentrum. Vertreter der beiden Vereine unterzeichneten die Absichtserklärung zur Gründung eines Jugendfördervereins. Starten soll das Projekt ab der Saison 2022/2023.

Geplant ist der Zusammenschluss für die Altersklassen A-, B- und C-Junioren. Hier hat der neue JFV schon jetzt Startplätze in den höchsten Ligen Schleswig-Holsteins zu bieten. Eine Erweiterung um weitere Jahrgänge sowie den Mädchenbereich soll folgen. Die jüngeren Jahrgänge sowie die Mannschaften in den unteren Leistungsklassen verbleiben in den jeweiligen Stammvereinen.

Nicht nur Leistungsfußball, sondern auch Breitensport

„Uns ist wichtig, dass jede Spielerin und jeder Spieler, egal wie talentiert er oder sie ist, bei uns Fußball spielen kann“, betont SVHU-Fußballobmann Sebastian Günther. Unter dem Arbeitstitel JFV Südholstein seien in den vergangenen Monaten intensive Gespräche zwischen den Abteilungen und Vorständen der Vereine geführt worden. „Man hat die Energie und den Willen sofort gespürt, etwas zu bewegen“, sagt Lutz Blödorn, Abteilungsleiter Fußball und Vorstandsmitglied der KT. „Wir haben die ersten Schritte gemacht und eine Basis gefunden, auf der eine Kooperation leicht fällt, die Partnerschaft zwischen den beiden Vereinen passt“, ergänzt Sebastian Günther.

Fußballer bei der Namensfindung eingebunden

Lars Wernicke, Leiter Juniorenfußball in der KT, schwärmt schon jetzt: „Wir wollen das Beste für unsere Spieler erreichen. Wir bieten top ausgebildete Trainerinnen und Trainer, die besten Sportstätten der Region und die höchsten Ligen des Landes.“

Sandra Hülbert, stellvertretende Abteilungsleiterin im SVHU, erläutert die nächsten Schritte: „Die Mitglieder der Vereine und die Öffentlichkeit werden informiert, Gespräche mit potenziellen Sponsoren geführt.“ Name, Logo und Trikotfarben des neuen JFV müssen festgelegt werden: „Wir haben dies bewusst noch offen gelassen, denn wir wollen unsere Mitglieder auf dem Weg mitnehmen. Der JFV soll kein von oben verfügtes Projekt sein, sondern eines von und für unsere Sportler.“