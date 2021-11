Kiel

Das für den 8. Januar geplante 23. Lotto Masters wird verschoben. Darauf verständigten sich Lotto Schleswig-Holstein, die Holstein Kiel Marketing GmbH und der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Dienstag. Grund für die Verschiebung sind die erneut steigenden Infektionszahlen rund um die COVID-19-Pandemie.

„Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie gewinnt derzeit wieder stark an Dynamik, sodass wir schweren Herzens erneut von einer Ausrichtung unseres beliebten Hallenevents absehen müssen. In diesen Zeiten müssen wir weiterhin unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Die Ausrichtung des Turniers mit rund 9000 Zuschauern wäre zur jetzigen Zeit ein falsches Signal“, erklärte Uwe Döring, Präsident des SHFV. Das Masters lebe von Unbeschwertheit und Feierstimmung. „All das lässt sich aus unserer Sicht nicht mit der aktuellen Situation in Einklang bringen.“

Turnier soll 2023 mit gleichem Teilnehmerfeld nachgeholt werden

Klaus Kuhn, Geschäftsführer der Holstein Kiel Marketing GmbH und Organisator des Lotto Masters ergänzt: „In diesen Zeiten stehen die Vernunft und die Verantwortung an oberster Stelle. Unter den gegebenen Umständen und mit Blick auf die Prognosen der Experten wäre eine Ausrichtung des Masters Anfang des kommenden Jahres nicht zu verantworten.“

Das Turnier soll den Veranstaltern zufolge ein Jahr später, am 7. Januar 2023, mit dem gleichen Teilnehmerfeld nachgeholt werden. Erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.