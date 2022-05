Kiel

Der Frauen- und Mädchenfußball in Schleswig-Holstein wird zur Saison 2023/24 reformiert. Wie der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Freitag mitteilte, wird es im Seniorinnenbereich nur noch vier Kreisligastaffeln geben. Zurzeit sind es noch acht. Im Jugendbereich werden die C-Juniorinnen mit den B-Juniorinnen zusammengelegt.

SHFV: „Annähernd akzeptablen Spielbetrieb aufrechterhalten“

Die Schritte seien notwendig, „um einerseits einen annähernd akzeptablen Spielbetrieb für die Vereine – insbesondere im Bereich der D- bis B-Juniorinnen – aufrechterhalten zu können und andererseits erste Impulse zur mittelfristigen Verbesserung der Situation setzen zu können“, heißt es in einer Verbandsmitteilung.

Hintergrund: Die Zahl der Mädchenmannschaften im Norden sinkt seit Jahren. 2008 waren laut Mitgliederstatistik des Deutschen Fußball-Bundes 378 Teams (bis 16 Jahre) im Land gemeldet. 2020 waren es noch 139. Und das wirkt sich auf die Fahrtstrecken aus.

Eine Stunde und 40 Minuten beträgt die durchschnittliche Fahrtzeit in den vier Staffeln der C-Juniorinnen in diesem Jahr laut einem SHFV-Protokoll. Sabine Platzek, Trainerin der C-Juniorinnen des TuS Tensfeld, kennt noch andere Zeiten. Sie ist seit 2004 im Mädchenfußball aktiv. „Damals hatten wir in jeder Altersklasse im Kreis Segeberg noch eine eigene Staffel. Heute fahren wir bis nach Oldenburg oder Hanerau-Hademarschen. Das ist nicht verhältnismäßig.“

Ab 2023/24 keine C-Juniorinnen als eigene Altersklasse

Platzek begrüßt die Neuerungen, die auf Grundlage des Kongresses zur Zukunft des Frauen- und Mädchenfußballs im Land beschlossen wurden, zu dem der SHFV im Oktober vergangenen Jahres Spielerinnen und Vereinsverantwortliche geladen hatte. Die Tensfelderin nahm auch Teil. Dass es ab 2023/24 keine C-Juniorinnen-Altersklasse geben wird, ist für sie der richtige Schritt. „Schon jetzt spielen in den meisten B-Juniorinnenteams C-Mädchen mit.“

Die jüngeren C-Juniorinnen-Jahrgänge sollen nach dem SHFV-Plan bei den D-Juniorinnen mitkicken können, wo es künftig auch die Option des Fünf-gegen-Fünf im Ligabetrieb gibt. Die Reduzierung der Teamgrößen und der Spielbetrieb auf Mini-Feldern in den E- und F-Jugenden soll wieder mehr Vereine motivieren, eigene Mädchenmannschaften zu melden.

Direktes Aufstiegsrecht für Kreisliga-Meister

Auf längere Fahrten müssen sich die Fußballerinnen im Seniorinnenbereich einstellen. Durch die Halbierung der Kreisligen werden die Staffelgebiete zwangsläufig größer. „Dafür erreichen wir eine höhere sportliche Attraktivität der Ligen und ein direktes Aufstiegsrecht der Kreisliga-Meister in die Landesliga“, erklärt Fabian Thiesen, Abteilungsleiter Spielbetrieb beim SHFV.

Sascha Hackfurth, Trainer der Damen des VfB Kiel, begrüßt die Anpassung. „Ich habe schon seit Jahren dafür plädiert, dass wir im Frauenfußball ein anderes Klassensystem brauchen, um die Leistungsdichte zu erhöhen. Und es ist ja schlimm, dass der Erste der Kreisliga noch in eine Aufstiegsrelegation muss.“ Ob die Reformen allerdings bei allen Teams auf Gegenliebe stoßen werden, bezweifelt Hackfurth. „Mit den längeren Fahrtwegen könnte es noch große Probleme geben.“