Kiel

Wie ein SHFV-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, könnte durch die Austragung im Rahmen eines Modellprojekts versucht werden, den Teilnehmer am DFB-Pokal trotz der Corona-Pandemie und der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 auf sportlichem Wege zu ermitteln. Ideal wäre es, alle Begegnungen an einem Wochenende zu spielen und das Endspiel, so möglich, am bundesweiten Finaltag der Amateure am 29. Mai folgen zu lassen.

Vergangene Woche hatte der Verband den „Derby-Cup“ abgesagt, der als Ersatz für den eingestellten Punktspielbetrieb geplant war. In diesem Zuge hatte der SHFV jedoch nochmals bekräftigt, dass die Pokalwettbewerbe auf sportlichem Wege beendet werden sollen.

Landespokal Schleswig-Holstein: Noch sieben Partien offen

Einschließlich des Endspiels müssten sieben Partien absolviert werden. Titelverteidiger SV Todesfelde muss noch sein Achtelfinale beim Landesligisten SG Geest 05 bestreiten. Dazu kommen drei Partien im Viertelfinale, zwei Halbfinals und das Endspiel. Der Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck steht bereits im Semifinale. Drittligist VfB Lübeck trifft im Viertelfinale auf Oberligist TSB Flensburg.