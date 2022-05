SV Henstedt-Ulzburg: Umbruch nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga

Henstedt-Ulzburg

Wer noch einmal ein Frauenfußball-Zweitligaspiel in Henstedt-Ulzburg sehen möchte, sollte am Sonntag die Sportanlage am Schäferkampsweg besuchen. Die Elf des SV Henstedt-Ulzburg trifft ab 11 Uhr auf den MSV Duisburg, der mit einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen würde. „Rechnerisch ist unser Klassenerhalt noch möglich, aber faktisch sind wir abgestiegen“, sagt SVHU-Trainer Christian Jürss, dessen Mannschaft in zwei Spielen sechs Punkte und 33 Tore auf den FC Ingolstadt aufholen müsste. „Der Abstieg ist der Hinrunde geschuldet, in der Rückrunde haben wir es gut gemacht.“

Henstedt-Ulzburger Fußballerinnen sind bei der Konkurrenz begehrt. Der Kader wird sich stark verändern, auch Jürss besitzt noch keinen Vertrag über das Saisonende hinaus. Alina Witt ist der prominenteste Abgang. Die 26-Jährige, fünf Jahre in Folge Schleswig-Holsteins Fußballerin des Jahres, ist nach einer Krebserkrankung gerade erst auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Witt, in guter Form eine brandgefährliche Torjägerin, setzt ihre Laufbahn beim Zweitliga-Aufsteiger Hamburger SV fort.

Witt, Behneke und Krüger wechseln zum HSV

Dorthin wechseln auch Lisa-Kristin Behneke und Nane Krüger (alle Hamburger SV). Melena Lux verlässt den SVHU mit unbekanntem Ziel. Die Torhüterinnen Saskia Schippmann und Alicia Bautz schließen sich Union Tornesch an, Madita Ehrig und Jette Schulz gehen mit einem Stipendium in die USA. Sophie Profe hat beim 1. FC Köln II zugesagt, Franziska Hilmer wird nach ihrem Umzug in den Süden künftig für Wacker München spielen. Lina Clausen hat ihr Karriereende bekannt gegeben.

Milena Eggers (Walddörfer SV), Rieke Wolff (Holstein Kiel B-Juniorinnen) und Anna Johannsen (B-Junioren Union Tornesch) wechseln zum SVHU, mit weiteren potenziellen Neuzugängen laufen Gespräche.

MSV Duisburg kann mit Sieg aufsteigen

Am Sonntag rückt für Jürss die Kaderplanung in den Hintergrund. Er hofft, dass sich seine Mannschaft dem Publikum noch einmal von ihrer besten Seite zeigt. So wie beim 2:4 in der Hinrunde, als die Jürss-Elf erst durch einen Abseitstreffer des MSV Duisburg auf die Verliererstraße geriet.

„Die Rollenverteilung ist klar, Duisburg ist der Favorit“, sagt Jürss, der wieder mit Jennifer Michel planen kann. „Aber wir wollen besser auftreten als zuletzt beim 1:3 in Leipzig. Wir wollen alles mobilisieren und Moral zeigen, nach einer langen und intensiven Saison.“

Während der Partie kümmert sich ein Foodtruck um das leibliche Wohl der Zuschauer. Nach dem Abpfiff werden die scheidenden Spielerinnen während eines kleinen Festes verabschiedet.