Henstedt-Ulzburg

Es gibt schönere Sonntage als den vergangenen. Erst kassierten die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga ein 1:5 gegen den zuvor punktgleichen FC Ingolstadt. Wenige Stunden später zog Losfee Verena Schweers Turbine Potsdam als SVHU-Gegner im Viertelfinale des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Ein Verein mit riesiger Tradition im Frauenfußball, aber keiner mit der Strahlkraft des deutschen Meisters FC Bayern München oder des Pokal-Seriensiegers VfL Wolfsburg.

Pokalgegner Turbine Potsdam hat große Historie

Obwohl es nicht das Traumlos geworden ist, nennt SVHU-Trainer Christian Jürss Potsdam einen „tollen Gegner“. Gespielt werden soll laut DFB-Rahmenterminplan am 1. oder 2. März unter Flutlicht. „Potsdam war und ist eine Hochburg des Frauenfußballs. Wer die Historie kennt, der weiß, was für ein schillernder Verein zu uns nach Henstedt-Ulzburg kommen wird.“

Die Konzentration der Mannschaft gilt aktuell aber der Liga, in der der Tabellenvorletzte den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten will. Am Sonntag ab 11 Uhr spielt der SVHU beim Mitaufsteiger, der sich in der höheren Leistungsklasse schnell akklimatisieren konnte. Mit 13 Punkten hat Nürnberg sieben Zähler mehr gesammelt als die Henstedt-Ulzburgerinnen.

Nürnberg spielt abgeklärt

„Nürnberg ist ein starker, sehr reif spielender Aufsteiger“, spricht Jürss respektvoll über den nächsten Gegner. „Aus einer stabilen Defensive heraus wird die Mannschaft offensiv stets gefährlich. Um dort zu punkten, muss bei uns alles passen.“

Nach zehnstündiger Busfahrt und einer Übernachtung im Hotel erwartet Jürss von seinen Spielerinnen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Ingolstadt-Spiel. „Diese langen und aufwendigen Touren sind für uns Neuland und stellen eine ungewohnte Belastung da. Trotzdem wollen und dürfen wir nicht noch einmal so auftreten wie gegen Ingolstadt“, sagt der Coach, für den es personell noch einige Fragezeichen gibt. „Dass es spielerisch nicht läuft, kommt vor. Aber dann muss man wenigstens rennen und kämpfen und als kompaktes Team auftreten. Das haben wir zuletzt über weite Strecken vermissen lassen.“