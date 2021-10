Todesfelde

Die blau-gelbe Party ist unvergessen: Von knapp 1000 Fans nach vorn gepeitscht, gewannen die Fußballer des SV Todesfelde im Januar 2020 das 22. Fußball-Hallenmasters in Kiel. Im Endspiel besiegte der Oberligist den klassenhöheren SC Weiche Flensburg 08 mit 3:1. Die Corona-Pandemie machte das Masters ein Jahr später unmöglich. Doch am Sonnabend, 8. Januar, soll Deutschlands größte Amateurfußball-Sause mit rund 10 000 Zuschauern in der Wunderino-Arena wieder steigen. Titelverteidiger SV Todesfelde muss um seinen Platz im Feld der acht Mannschaften noch kämpfen.

SVT-Teammanager Gothmann: Geil, dass das Masters 2022 startet

„Geil, dass das Masters stattfindet. Natürlich wären wir mit unseren tollen Fans gern wieder dabei“, sagt Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann. Fünf Plätze sind an Holstein Kiel (2. Liga), SC Weiche Flensburg 08, VfB Lübeck, Phönix Lübeck und den Heider SV (alle Regionalliga) vergeben. Auch die beiden Mannschaften, die am Ende der Hinrunde die Oberliga-Staffeln Nord und Süd anführen, bekommen ein Ticket. Der letzte freie Platz wird, so hat es der Fußball-Landesverband beschlossen, zwischen den Tabellenzweiten der beiden Gruppen ausgespielt. Spielort soll Malente sein.

In der Südstaffel tobt der Zweikampf zwischen dem SV Eichede und den Todesfeldern. Drei Spiele vor Ende der Hinrunde sind die Topteams punktgleich, aber Eichede verfügt über die acht Treffer bessere Tordifferenz. „Wir haben das direkte Masters-Ticket nicht mehr selbst in der Hand“, sagt Gothmann. „Wir können nur unsere Spiele gewinnen und hoffen, dass Eichede patzt.“ Seine Hoffnung ist allerdings gering: „Bisher waren die Auftritte der Eicheder, auch beim 1:1 bei uns im Joda-Sportpark, ausgesprochen souverän.“

Bordesholm oder Eckernförde mögliche Gegner

Gegner in einem Entscheidungsspiel wäre höchstwahrscheinlich der TSV Bordesholm oder der Eckernförder SV. Beide Mannschaften stehen punktgleich an der Spitze der Nordgruppe. Mit den möglichen Gegnern, so Gothmann, hätte man sich in Todesfelde noch nicht beschäftigt. „Aber es wäre wichtig, das Entscheidungsspiel möglichst zeitnah nach der Hinrunde und nicht erst kurz vor der Winterpause auszutragen.“ Denn auf den Verein, der sich qualifiziert, warte eine Menge Arbeit. „Wir kennen das ja aus unseren bisherigen Teilnahmen. Für Mannschaft und Fans muss unglaublich viel organisiert werden.“

Gothmann bedauert, dass sich der Verband für ein Entscheidungsspiel entschieden hat: „Es wäre viel smarter gewesen, wenn man uns als Titelverteidiger den freien Platz zugeschlagen hätte. Dann wären auch die größten aller Stimmungsmacher mit Sicherheit beim Masters 2022 in der Halle gewesen: die Fans des SV Todesfelde.“