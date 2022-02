Belek

Die Fußballer des SV Todesfelde bereiten sich weit weg von ihren gewohnten Trainingsplätzen auf die Fortsetzung der Oberliga-Saison vor, an deren Ende der Aufstieg in die Regionalliga stehen soll. In bis zu drei Trainingseinheiten täglich lassen Teamchef Sven Tramm und Trainer Bastian Holdorf die Mannschaft noch bis Dienstag in Belek schwitzen. Das erste von zwei Testspielen an der türkischen Mittelmeerküste ging gegen die SpVgg. Ansbach mit 0:1 (0:1) verloren.

Das Tor des Tages für den Oberligisten aus Bayern erzielte Michael Sperr früh in der Partie. Er nutzte ein Abstimmungsproblem in der Todesfelder Abwehr, die nicht geschlossen aufrückte und so das Abseits aufhob.

Lesen Sie auch Holstein Kiels 3:2 in Aue ist viel wert

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fingen sich die Todesfelder, es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Marco Pajonk hatte Mitte der zweiten Hälfte den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss klatschte an die Querlatte. „Wir haben taktisch viel ausprobiert. Einiges davon ist aufgegangen, vieles aber auch nicht. Das müssen wir erstmal so sacken lassen. Wir hatten natürlich auch harte Einheiten und schwere Beine“, resümierte Pajonk in einem Instagram-Statement.

„Ansbach würde bei uns in der Liga eine gute Rolle spielen“, sagte Teamchef Tramm in einer Videokonferenz zum Spiel. Die Leistung seiner Elf, in der 20 Spieler zum Einsatz kamen, bewertete der 43-Jährige als in Ordnung: „Wir haben gute Bälle in die Tiefe gespielt, aber das Verschieben als Block und die Höhe unserer Ketten müssen wir noch verbessern.“

Til Weidemann verlängert in Todesfelde bis 2025

Nur Abwehrchef Kai-Fabian Schulz und Mittelfeldspieler Til Weidemann spielten durch. Weidemann, im Sommer 2020 vom VfB Lübeck gekommen, ist beim SV Todesfelde nicht nur sportlich schnell angekommen. Der 22-Jährige einigte sich mit dem Verein auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit bis zum Ende der Spielzeit 2024/25.

Die Tage im Mebo Sicherheit-Trainingslager sind eine Belohnung für die grandiosen Wochen im Sommer 2020, als die Todesfelder Mannschaft erst mit 3:2 gegen den VfB Lübeck den Landespokal gewann und wenig später deutschlandweit für Aufsehen sorgte, als der Oberligist gegen den damaligen Zweit-Bundesligisten VfL Osnabrück in der ersten DFB-Pokalrunde nur mit 0:1 verlor. Der Sender Sky übertrug die Partie live. Mit den Paukenschlägen im Pokal spielten die Deathfield-Kicker mehr als 100.000 Euro ein.

Viele Vereine zieht es zum Training nach Belek

Nach einer anstrengenden Anreise am vergangenen Donnerstag inklusive Nachtflug von Hannover nach Antalya haben sich die Todesfelder im Hotel „Limak Arcadia Sport Resort“ schnell akklimatisiert. Die Rahmenbedingungen, so Pressesprecher Sönke Ehlers, seien perfekt: „Zu den Einheiten werden die Jungs mit einem hoteleigenem Bus gefahren. Uns stehen zwei Rasenplätze zur Verfügung.“ Die Corona-Maßnahmen würden konsequent umgesetzt. Für ein Sportteam ist auch die Ernährung wichtig: „Mit dem Essen sind wir sehr zufrieden“, so Ehlers.

Belek, lange vor allem ein Tourismuszentrum, hat sich zu einem internationalen Fußball-Trainingszentrum entwickelt. Neben vielen anderen Mannschaften trainiert mit Dynamo Moskau auch ein russischer Erstligist derzeit am Mittelmeer. Für die Todesfelder steht am Montag ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Gegner ist der TSV Buchbach, Tabellensechster in der Regionalliga Bayern.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag treten die Tramm/Holdorf-Schützlinge die Rückreise an. Für Nachwuchsstürmer Florian Meyer wird es der zweite Flug seines Lebens werden. Vom Hinflug war er angetan: „Das ist wie Busfahren.“

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt (46. Lukas Helmer) – Reimers (46. Tarec Blohm), Deniz Hasan Yilmaz (46. Finn-Mathis Holm), Kai-Fabian Schulz, Niklas Sabas (70. Florian Meyer) – Niklas Stehnck (70. Sören Gelbrecht) – Mats Klüver (46. Luca Sixtus), Til Weidemann, Henrik Sirmais (46. Arne Böttcher), Emanuel Bento (46. Rafael Krause) – Marco Pajonk (70. Manuel Carvalho).