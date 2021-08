Todesfelde

Die Fußballer des SV Todesfelde gingen an die körperliche Leistungsgrenze. Aber es reichte nicht: Der Oberligist schied im Achtelfinale des Landespokals gegen Drittliga-Absteiger VfB Lübeck mit 0:4 (0:0) nach Verlängerung aus.

Die 500 Zuschauer im Joda-Sportpark erlebten ein intensives Kampfspiel, im dem klare Torchancen rar gesät waren. „Wir haben dem VfB alles abverlangt“, sagte Todesfeldes Teamchef Sven Tramm. „Nach dem herrlichen Freistoß zum 0:1 mussten wir aufmachen. Kaputt, wie die Jungs waren, haben wir schließlich viel zu hoch verloren. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns gut verkauft haben.“

Letzter Pass kam nicht bei Todesfelde

Die Todesfelder verteidigten lange engmaschig und clever. Nachdem sie die stürmischen Anfangsminuten des personell runderneuerten VfB Lübeck überstanden hatten, wagten sie sich selbst häufiger in die Offensive. „Die Räume waren da, aber der letzte Pass kam nicht“, ärgerte sich Sturmtank Morten Liebert. Sein erst im Verlauf der Partie eingewechselter Kapitän Luca Sixtus ergänzte: „Ein bisschen mehr Mut und Konzentration, dann wären wir zu Möglichkeiten gekommen. Aber wir haben die Bälle leider zu unsauber gespielt und zu schnell verloren.“

Nach der Pause besaßen die Lübecker immer deutlichere Vorteile, aber ihre vielen Eckbälle verteidigte die SVT-Deckung weg. Häufig versuchten es die Gäste aus der Distanz, doch ihre harmlosen Schüsse konnten SVT-Keeper Fabian Landvoigt nicht erschrecken. Erst in der zweiten Minute der Verlängerung wurde Landvoigt erstmals so richtig gefordert. Jamie-Liam Shalom, den der überraschend als Außenverteidiger aufgestellte Emanuel Bento aus den Augen verloren hatte, tauchte allein vor Landvoigt auf, doch der Schlussmann konnte retten. In der 104. Minute war er machtlos. Samuel Abifade zauberte einen Freistoß ins Netz.

Landespokal-Achtelfinale SV Todesfelde - VfB Lübeck 0:4 (0:0) n. Verl. SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Henrik Sirmais (106. Dennis Studt), Deniz Yilmaz, Kai Schulz, Christian Rave, Emanuel Bento – Niklas Stehnck (96. Sören Gelbrecht), Mats Klüver (60. Luca Sixtus) – Til Weidemann (112. Jan-Luca Holst), Marco Pajonk (60. Rafael Krause), Morten Liebert. VfB Lübeck: Julius Schmidt – Mattis Daube, Tommy Grupe, Calvin Brackelmann, Robin Kölle (60. Jan Lippegaus) – Alexander Schmitt, Mateusz Ciapa – Robin Krolikowski (85. Mirko Boland), Cemal Sezer (76. Malek Fakhro), Samuel Abifade – Vjekoslav Taritas (85. Jamie-Liam Shalom). Tore: 0:1, 0:3 (94. / 112.) Abifade, 0:2, 0:4 (110., FE/ 116.) Fakhro. Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Rave (110. SVT, Notbremse). SR: Jannek Hansen (SV Dörpum); Z: 500. Landespokal, Achtelfinale: FC Reher/Puls - Oldenburger SV 0:10, SV Eichede – Heider SV 0:1, FC Kilia Kiel – Phönix Lübeck 3:2, TSV Lägerdorf – Husumer SV 4:1, TuS Jevenstedt – FC Dornbreite 1:4, SV Todesfelde – VfB Lübeck 0:4, PSV Neumünster – TSB Flensburg (14. August), Grün-Weiß Siebenbäumen – SC Weiche Flensburg 08 (15. August).

„Es war irgendwie klar, dass der erste Treffer, wenn überhaupt, nach einer Standardsituation fallen würde“, sagte Landvoigt. „Aus dem Spiel heraus ist dem VfB Lübeck wenig gelungen.“ Sixtus machte sich leichte Vorwürfe: „Vielleicht hätte ich in der Mauer hochspringen müssen, um den Ball abzufälschen. Aber hinterher ist man immer schlauer.“

Ganz bittere Schlussphase

Ein Aufbäumen seiner müden Truppe blieb aus. Auch, weil die Lübecker in der 110. Minute einen Konter starteten. Christian Rave behinderte Abifade beim Abschluss. Elfmeter und Rot für Rave. Malek Fakhro (110.) traf vom Punkt zum 2:0 für die Lübecker. Jetzt wurde es bitter für die ausgelaugten und resignierenden Todesfelder. Abifade (112.) schob einen weiteren Konter locker ins Tor. Fakhro (116.) machte sogar noch das 4:0 für die Gäste.

„Natürlich tut die Niederlage weh“, sagte Liebert, dessen Mannschaft viermal in Folge zumindest das Halbfinale im Landespokal erreicht und den Cup im August 2020 mit einem 3:2 gegen den VfB Lübeck sogar gewonnen hatte. „Aber früher haben die Lübecker ihre Tore gegen uns einfach nur zur Kenntnis genommen. Diesmal sind sie nach jedem Treffer abgegangen wie Schmidts Katze. Das zeigt, wie viel Respekt wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben.“

Sixtus teilte diese Meinung: „Das Ausscheiden schmerzt. Aber wir haben in den vergangenen Spielzeiten Großartiges geleistet und wissen das Aus gegen einen so starken Gegner wie den VfB Lübeck einzuordnen. Unsere Konzentration gilt ab sofort dem großen Ziel in der Punktrunde.“ Es ist kein Geheimnis: Der SV Todesfelde will als Oberliga-Meister in die Regionalliga aufsteigen.