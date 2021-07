Kaltenkirchen

Es war eine Machtdemonstration: Mit 8:1 (6:1) überrollte Fußball-Oberligist SV Todesfelde im Viertelfinal-Nachholspiel des Kreispokals 2020/21 die Kaltenkirchener TS. Die Todesfelder, seit dem Finale am 1. Juni 2014 (0:2 gegen den SV Henstedt-Ulzburg) in diesem Wettbewerb unbesiegt, gastieren in der Vorschlussrunde am Sonntag ab 15 Uhr beim SSC Phoenix Kisdorf. Parallel dazu wird der zweite Endspielteilnehmer zwischen Kreisligist TuS Garbek und dem Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg ermittelt.

„Todesfelde gehört nicht in die Oberliga, sondern in die Regionalliga“, zollte Josef Jueidi, der nach zwei Jahren beim Gegner nach Kaltenkirchen zurückgekehrt ist, der Truppe von SVT-Teamchef Sven Tramm Respekt. „Unsere erste Hälfte war grottenschlecht, in der zweiten lief es dann besser. Ich bin stolz auf unser Team, dass wir nach dem 1:8 nicht total untergegangen sind.“

Vier Gegentore nach Standards

KT-Trainer René Sixt sprach von einer Lehrstunde für seine Verbandsliga-Mannschaft: „Ich hatte schon mehr von uns erwartet, wir waren gegen die körperlich überlegenen Todesfelder in den Zweikämpfen zu ängstlich.“ Besonders wurmte ihn, dass vier der acht Gegentore nach Standardsituationen gefallen waren. „Da fehlten uns Entschlossenheit und Willenskraft, die Bälle zu verteidigen.“ Sixt hofft, dass seine Elf bald die Chance erhält, es besser zu machen. Die Auslosung des neuen Kreispokals 2021/22 hat ergeben, dass es im Achtelfinale am 1. August erneut zur Partie KT gegen Todesfelde kommen könnte.

SV Todesfeldes Teamchef Sven Tramm. Quelle: Nils Göttsche

Luca Sixtus ist in Kaltenkirchen geboren und aufgewachsen. „Die KT hat anfangs Gas gegeben, aber wir waren vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv“, sagte der Todesfelder Kapitän. „Unsere erste Hälfte war sehr gut.“

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel so klar für uns entscheiden. Die Qualität der KT war vor allem dann zu sehen, wenn Malte Pietsch oder Finn Rerop über die Außen losgesprintet sind“, sagte Sven Tramm und richtete gleich den Blick nach vorn. „Nun freuen wir uns auf Kisdorf. Der Landesligist besitzt eine kampfstarke Truppe, die sehr unangenehm sein kann.“ Tramm kann mit noch mehr Offensivpower dagegen halten. Die in Kaltenkirchen gesperrten Sören Gelbrecht und Henrik Sirmais kehren in den Kader zurück.

Boris Völker war Augenzeuge des Todesfelder Kantersieges. „Dass Todesfelde der haushohe Favorit ist, erklärt sich von selbst“, betont der Kisdorfer Trainer. „Wir werden versuchen, den Gegner mit Team- und Kampfgeist so gut es geht zu ärgern. Es ist nur ein Spiel, und da kann eine Menge passieren.“

Drei Stürmer – zu viel für die KT

Vor mehr als 200 Zuschauern nahmen die Todesfelder auf dem nach einem einstündigen Wolkenbruch aufgeweichten Rasen des Marschwegstadions Anlauf. Dann nutzte der Favorit gleich die ersten beiden Chancen zur 2:0-Führung durch Til Weidemann (16.) und Marco Pajonk (20.). Damit war das Feuerwerk gezündet. Dass Teamchef Sven Tramm mit Morten Liebert, Marco Pajonk und Dennis Studt gleich drei zentrale Angreifer von der Leine ließ, überforderte die KT-Deckung.

Liebert (25.), Studt (36.), Pajonk (39.) und Emanuel Bento (43.) ließen vier weitere Tore folgen. Sekunden vor dem Pausenpfiff traf Bryan Lilja zum 1:6 für die KT. Die Vorarbeit leistete SVT-Neuzugang Mats Klüver (vorher Oldenburger SV) mit einem Fehlpass. Bento (49.) und Liebert (53.) erhöhten nach der Halbzeit schnell auf 8:1. Dann nahm der Cupverteidiger den Fuß vom Gas. Der eingewechselte Florian Meyer hätte trotzdem für ein zweistelliges Resultat sorgen können, versiebte aber seine drei Torchancen. Statt Tadel gab es Lob. „Der Junge hat was“, sagte Tramm über den Offensivspieler, der dem Verbandsligakader der zweiten SVT-Elf angehört.

Von Nils Göttsche und Jürgen Brumshagen