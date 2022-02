Todesfelde

Nach 90-tägiger Pause geht es für den SV Todesfelde in der Fußball-Oberliga wieder um Punkte. Am Sonnabend ab 16 Uhr gastiert der Spitzenreiter der Südstaffel im Nachholspiel beim Oldenburger SV, der seinen ersten Auftritt schon hinter sich hat. Das 3:4 bei Preußen Reinfeld setzt die Ostholsteiner im Rennen um einen Platz in der Meisterrunde unter Druck. Die Elf von SVT-Trainer Sven Tramm hat ihr Ticket längst gelöst. Das turbulente Hinspiel entschieden die Todesfelder Ende August mit 4:2 für sich.

Nach dem sechstägigen Trainingslager im türkischen Belek scheint die Form der Todesfelder zu stimmen. Im letzten Test schenkte die Mannschaft dem Verbandsligisten SC Rönnau 74 am Dienstag sieben Tore ein und blieb ohne Gegentreffer. Gespielt wurde in der Bad Segeberger Eintracht Arena, wie auch in Oldenburg, auf Kunstrasen. „Die Tage in Belek haben die Mannschaft noch ein Stück weitergebracht“, ist Tramm überzeugt. „Das gilt für das Fußballerische, aber auch als Team. Die Jungs haben riesigen Bock dabei, miteinander zu kicken und sind heiß darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Während das Fehlen von Yannick Chaumont (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Ersatztorwart Lukas Benner (Achillessehnenprobleme) einkalkuliert war, trifft der Ausfall des Kapitäns die Todesfelder hart. Luca Sixtus hat sich im Rönnau-Spiel am Knöchel verletzt. „Ein oder mehrere Außenbänder dürften gerissen sein“, sagt Tramm. „Ob noch mehr kaputt ist, werden erst die MRT-Aufnahmen zeigen.“

Der Konkurrenzkampf um einen Platz in der Startelf ist dennoch groß. Einer, der mächtig Druck macht, ist Niklas Sabas. Der 29-Jährige, im vergangenen Sommer vom SV Barmbek-Uhlenhorst nach Todesfelde gewechselt, hatte in der ersten Saisonphase ständig mit Verletzungen zu tun. Erst kurz vor der Winterpause begann der Abwehrspieler, Einsatzminuten zu sammeln.

Rave für Sixtus im zentralen Mittelfeld?

Sabas profitierte davon, dass der zehn Jahre jüngere Senkrechtstarter Deniz Hasan Yilmaz aufgrund eines Platzverweises gesperrt war. Jetzt konkurriert Sabas mit Yilmaz und Finn-Mathis Holm um einen Platz in der Dreierkette, in der Kai-Fabian Schulz und Christian Rave gesetzt sind. Oder zieht Tramm den vielseitigen Rave auf die Sixtus-Position im zentralen Mittelfeld vor? Der Todesfelder Trainer lässt sich nicht in die Karten gucken.

Offener spricht Tramm, wenn er auf die Neuzugänge des Sommers 2021 angesprochen wird. Das Scouting hat offensichtlich glänzend funktioniert. „Außer Sabas haben wir nur junge Leute mit großem Potenzial und Perspektive geholt. Das passt“, sagt Tramm, dessen für die Oberliga ohnehin schon hochwertiger Kader weiter verstärkt wurde.

Sommer-Neuzugänge erhöhen Qualität

Sabas nimmt Fahrt aus, Yilmaz war bis zu seiner Rotsperre Stammspieler, Mats Klüver (Oldenburger SV) belebt das offensive Mittelfeld und Finn-Mathis Holm (Eintracht Norderstedt U19) erarbeitete sich Spielzeit in der Dreierkette. Jan-Luca Holst (GW Siebenbäumen) fiel lange mit einer Verletzung aus, mittlerweile hat der Mann für die rechte Außenbahn aber Anschluss gefunden.

Dass in Oldenburg auf Kunstrasen gespielt wird, sieht der 43-jährige Tramm nicht als Nachteil: „Wir haben während der Vorbereitung und in den Testspielen reichlich Zeit auf Kunstrasen verbracht. Die Jungs spielen zwar lieber auf Naturrasen, zudem ist die Spielfläche in Oldenburg vergleichsweise klein. Aber wir werden damit klarkommen.“