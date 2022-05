SV Todesfeldes Pechvogel Yannick Chaumont zurück auf dem Platz

Todesfelde

In der Schlussminute des Fußball-Oberligaspiels in Flensburg wurde es emotional. SV Todesfeldes Trainer Sven Tramm wechselte beim 4:1-Erfolg Yannick Chaumont ein. „Einfach einzigartig“, schwärmt Chaumont, der im September 2020 das letzte Mal gespielt hatte. „Die lange und harte Arbeit für mein Comeback hat sich gelohnt. Es war einfach wunderschön zu sehen, wie die Jungs und Coaches sich mit mir gefreut haben.“

Nicht nur der 25-Jährige hatte Gänsehaut. So mancher Todesfelder auf und am Platz verdrückte eine Träne der Freude. „Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment“, sagte Trainer Sven Tramm. „Montys Verletzungspech ist unfassbar. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass er zurückkehren wird.“

Zu Beginn der Saison 2019/20 zog sich Chaumont einen Achillessehnenriss zu. Der lauf- und zweikampfstarke Fußballer schaffte es, im August 2020 als Einwechselspieler wieder Teil der Todesfelder Mannschaft zu sein, die den damaligen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck im Landespokal-Finale mit 3:2 besiegte. Wenige Wochen später mischte Chaumont einige Minuten mit, als die Todesfelder im Erstrundenspiel des DFB-Pokals den Profis vom VfL Osnabrück mit 0:1 unterlagen.

Kurz danach stoppte ihn ein Kreuzbandriss. Die Therapie sah keine Operation vor. Chaumont arbeitete unter Anleitung von Physiotherapeut Jirair Mherjan geduldig an der Genesung. In der Vorbereitung auf die laufende Punktrunde stieg „Monty“ ins Mannschaftstraining ein. „Ich war schmerzfrei“, erinnert sich Chaumont. Umso dramatischer war es für ihn, dass im vergangenen August bei einer alltäglichen Bewegung das Kreuzband erneut riss, Innenband und Meniskus in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Das war riesengroßes Pech“, sagt der Spieler. Dieses Mal war eine OP unumgänglich.

Chaumont kämpfte sich erneut zurück. Der Kurzeinsatz in Flensburg war ein Bonus für die lange Quälerei. Er weiß: „Ich bin noch lange nicht topfit. Bis ich hoffentlich wieder mein früheres Leistungsniveau erreiche, wird es noch ein langer Weg.“

Ein Punkt noch bis zur Meisterschaft

Mit einem Punktgewinn am Mittwoch beim TSV Bordesholm kann der SV Todesfelde den Staffelsieg in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga perfekt machen (Anpfiff 19.30 Uhr). Das Hinspiel gegen den Tabellenfünften, das erst neun Tage her ist, entwickelte sich für die Todesfelder knifflig. Erst kurz zuvor eingewechselt, erzielte Dennis Studt in der 85. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Elf von SVT-Trainer Sven Tramm.

„Nachdem wir den Platz in der Regionalliga-Aufstiegsrunde mit dem 4:1 beim TSB Flensburg fixgemacht haben, wollen wir auch Meister werden“, sagt Tramm, der offensiv eine Option mehr als in den vergangenen Wochen hat. Marco Pajonk, in Flensburg zur Pause für den angeschlagenen Til Weidemann eingewechselt, hat seine Muskelverletzung auskuriert. „Marco hatte keinerlei Beschwerden“, freut sich Tramm.

Trainer Tramm und seine Crew auf Spionagetour

Aktuell fehlen aus dem engeren Kreis des Teams Mats Klüver, Christian Rave, Finn-Luca Holst, Tarek Blohm und Niklas Stehnck. Zwei Spieler, denen Tramm in Bordesholm und am Sonntag gegen den Eckernförder SV gern Einsatzzeit gegeben hätte, sind Luca Reimers und Arne Böttcher. „Leider hat sich Böttcher in einem Spiel unserer zweiten Mannschaft eine Rote Karte eingehandelt und Reimers hat sich im Training verletzt“, bedauert der Neversdorfer, der angefangen hat, sich mit den Gegnern in der Regionalliga-Aufstiegsrunde zu beschäftigen. „Concordia Hamburg habe ich mir selbst angeschaut, unser Sportlicher Leiter Serkan Rinal war beim Bremer SV“, so Tramm.

Nur Kickers Emden, hinter Direktaufsteiger Blau-Weiß Lohne Vizemeister in Niedersachsen, wurde bisher nicht ausspioniert. Für Tramm kein Beinbruch. „Es ist gut, sich einen Eindruck vom Gegner zu verschaffen. Aber wir bestreiten drei Spiele mit Pokal-Charakter, da wird die Tagesform entscheiden.“