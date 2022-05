Todesfelde

5:0 gegen Inter Türkspor Kiel: Die Fußballer des SV Todesfelde grüßen von der Tabellenspitze der Oberliga-Meisterrunde. „Die ersten 20 Minuten waren richtig geil“, schwärmt Trainer Sven Tramm. „Danach haben die Jungs das Tempo dosiert, ohne die Kontrolle zu verlieren.“ Das sei so nicht abgesprochen gewesen, „aber in Anbetracht der vielen englischen Wochen, die auf uns warten, müssen wir mit den Kräften haushalten.“

Reichte es zuletzt auswärts bei den Kielern mit 4:3 nur knapp zu einem Zittersieg, sorgten die Todesfelder im zweiten Vergleich mit dem Tabellenletzten innerhalb von vier Tagen schnell für klare Verhältnisse. Extrem offensiv eingestellt nagelten die Platzherren den Gegner an dessen Strafraum fest. Allen voran der nie bremsende Rafael Krause riss mit seinen Haken und Sprints Lücken in die gegnerische Abwehr. „Wir sind froh, dass wir Rafa haben“, sagt Tramm. „Einen zweiten Spieler wie ihn gibt es in der Oberliga nicht.“ Es sei ein bisschen wie einst bei Arjen Robben: „Rafas Trickkiste ist, wie beim früheren Bayern-Star, gar nicht so groß. Jeder weiß, was kommt, aber trotzdem ist er selten zu stoppen.“

Doppelschlag durch Krause und Liebert

Auf Vorlage von Til Weidemann traf Krause (8.) zum 1:0. Als Kiels Keeper Christoph-Rene Zander einen Schuss von Weidemann in höchster Not nach vorne abklatschen ließ, war Torjäger Morten Liebert (13.) zur Stelle. Trotz Sparflamme erarbeiteten sich die Todesfelder im weiteren Verlauf der Partie eine Menge Torchancen. Die größte vergab Liebert (35.), der den Ball auf Vorarbeit von Krause aus kurzer Distanz in den Himmel drosch.

In der 76. Minute war Liebert konsequenter. Zander konnte den 29-Jährigen nur mit einem Foul stoppen. Liebert selbst verwandelte sicher. Danach drehten die Tramm-Schützlinge noch einmal den Gashahn auf. Sören Gelbrecht (86.) und Til Weidemann (90.) legten gegen frustrierte Kieler zwei Treffer zum 5:0-Endstand nach.

Bordesholm-Spiel verspricht Hochspannung

Die Jagd durch das Spielprogamm geht für die Todesfelder am Sonntag ab 14 Uhr im Joda-Sportpark gegen den TSV Bordesholm weiter. Danach warten bis zum Ende der Meisterrunde noch die Aufgaben beim TSB Flensburg (Sbd., 14. Mai, 13.30 Uhr), das Rückspiel in Bordesholm (Mi., 18. Mai, 19.30 Uhr) und die Partie gegen den Eckernförder SV (So., 22. Mai, 14 Uhr). Spätestens dann soll die Oberliga-Meisterschaft gefeiert werden und das Ticket für die Regionalliga-Aufstiegsrunde gebucht sein.

Wie schwer die Bordesholmer zu packen sind, bekamen die Tramm-Schützlinge Anfang November zu spüren. Im Entscheidungsspiel um das letzte Ticket zum Hallenmasters 2022 in Kiel – das wenige Wochen später der Corona-Pandemie zum Opfer fiel – zitterten sich die Todesfelder zu einem 2:1-Erfolg. Bordesholm hat erst ein Spiel verloren (Todesfelde zwei). Aber sieben Unentschieden verhindern ein besseres Abschneiden als Rang fünf.

„Ich freue mich auf Bordesholm“, sagt Tramm. „Das ist eine richtig gute, seit Jahren gewachsene Mannschaft. Die Spieler sind viel in Bewegung, bleiben aber immer in einer stabilen Grundordnung. Das 2:1 vor einer Woche gegen den SV Eichede hat mich nicht überrascht.“

SV Todesfelde beim 5:0 gegen Inter Türkspor Kiel: Fabian Lamprecht – Niklas Sabas, Finn-Mathis Holm (71. Deniz Hasan Yilmaz), Christian Rave, Henrik Sirmais (65. Tarec Blohm) – Niklas Stehnck, Luca Sixtus – Til Weidemann, Emanuel Bento (65. Sören Gelbrecht), Rafael Krause (71. Dennis Studt) – Morten Liebert (79. Christian Jaacks).

Tore: 1:0 (8.) Rafael Krause, 2:0, 3:0 (13. / 76., FE) Morten Liebert, 4:0 (86.) Sören Gelbrecht, 5:0 (90.) Til Weidemann.

SR: Franzisiska Wildfeuer (VfB Lübeck); Z: 220.