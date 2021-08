Todesfelde

Am Sonntag, 22. August, um 13 Uhr beginnt für die zweite Mannschaft des SV Todesfelde II die neue Spielzeit in der Fußball-Verbandsliga Süd. Die Elf der Trainer Stefan Komm und Frank Freitag läuft beim SSV Pölitz auf. „Wir haben einen großen Kader mit einem sehr guten Mix aus jungen und erfahrenen Akteuren“, sagt Komm. „Wenn alles passt, könnte es in der Tabelle weit nach oben gehen.“

Zwölf neue Spieler gilt es zu integrieren. Lennart Willig, Bendix Tietz, Matti Krause, Lennard Berneike, Henrik Schuldt und Manuel Carvalho kommen aus der eigenen Juniorenabteilung. Joshua Frankenstein wechselt aus dem SVT-Oberligateam in die zweite Mannschaft, Lukas Riege spielte zuletzt für TuRa Harksheide. Rückkehrer Jorrit Bernoth (zuvor SV Schackendorf) und Arved Käselau (TuS Hartenholm) bringen neben Erfahrung – sofern sie fit sind – eine Menge Klasse mit. Käselau, der eigentlich alles spielen kann, galt lange als eines der größten Talente des Kreises Segeberg. Aber er wurde immer wieder von langwierigen Verletzungen ausgebremst. Inzwischen 30 Jahre alt, hofft er, dass seine Pechsträhne bei seinem neuen Verein endlich endet.

Lembke und Bruhn reaktiviert

Mit Sebastian Bruhn und Dominik Lembke wurden außerdem zwei sehr erfahrene Akteure reaktiviert. „Ich habe mich mit Läufen fit gehalten. Jetzt will ich unbedingt zurück auf den Platz. Altherren zu spielen, ist mir auf Dauer zu wenig“, sagt das 37-jährige Todesfelder Urgestein Lembke. „Ich hoffe, dass ich helfen kann“, ergänzt der Mann, der in der Oberliga viele Jahre lang die SVT-Defensive als Kapitän und Abwehrchef zusammengehalten hat und auch im Fankreis eine zentrale Rolle einnimmt. „Basti“ Bruhn könnte im zentralen Mittelfeld für Ordnung sowie Offensiv-Impulse sorgen.

Mit Enis Lahi (TuS Tensfeld), Khaled Saei (FSG Kaltenkirchen), Kim Luca Sumpf (SV Wahlstedt) und Christopher Rahn (SV Henstedt-Ulzburg) hat die Todesfelder Reserve vier Spieler abgegeben.

Kein Knipser im Kader

Das Todesfelder Trainerduo nennt mit TSV Bargteheide, SSC Hagen-Ahrensburg, SC Rönnau 74, WSV Tangstedt und TuS Hoisdorf gleich fünf Favoriten. „Die Liga ist richtig stark“, betont Freitag. Komm, der in seine neunte Saison geht, und Freitag sehen ihre vorrangige Aufgabe darin, Spieler an das Oberliga-Team heranzuführen. Ein wenig träumen die Todesfelder aber davon, ihre Verbandsliga-Elferstaffel zu gewinnen. „Das hängt auch davon ab, wie schnell aus starken Individualisten eine geschlossen auftretende Mannschaft wird“, meint Freitag. „Außerdem könnte zum Handicap werden, dass wir keinen ausgesprochenen Knipser im Kader haben.“