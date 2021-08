Kreis Segeberg

Zum Auftakt der Punktrunde in der Landesliga der Fußballerinnen entschied der SV Wahlstedt die torreiche Partie bei der SG Ostholstein Riepsdorf/Lensahn mit 5:4 (1:1) für sich. „Nach ein paar Abgängen ist unser Kader klein und wir müssen kleinere Brötchen backen“, sagte Frank Stoffers, der die Wahlstedterinnen mit Gesa Lorenzen trainiert. „Wir wären zufrieden, wenn wir auf einem Mittelfeldplatz landen würden.“

Weil sich Wahlstedts Torhüterin Anna Dreekmann verschätzte, konnte Daniela Schröter (8.) das 1:0 für die Gastgeberinnen erzielen. Sechs Minuten später glich Lara Schacht aus. Nach der Pause gerieten die Wahlstedterinnen durch Treffer von Merle Hay (56.) und Jessica Junge mit 1:3 in Rückstand. Die Reaktion der Gäste war optimal, Laura Berisha (70. / 82.), Kaja Komm (71.) und Emma Stoffers (74.) drehten mit vier Toren innerhalb von zwölf Minuten das Spiel. Jessica Junge (88.) konnte für die Ostholsteinerinnen nur noch auf 4:5 verkürzen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie die Wahlstedterinnen verfügt auch die FSG Kaltenkirchen aufgrund von Schwangerschaften und Verletzungen nur über wenige Spielerinnen. „Schön wäre es, wenn wir am Ende der Spielzeit zwischen Platz vier und sechs einlaufen würden“, sagte Trainer Jörg Konsorr nach dem 4:1 (3:0)-Auftakterfolg bei Eintracht Lübeck.

Svea Scheffler (14. /24.) und Katharina Meier (28.) brachten die FSG auf die Siegerstraße. Nele Rosenau (46.) traf für die Lübeckerinnen zum 1:3, Stine Peters stellte acht Minuten später mit ihrem Treffer den alten Abstand wieder her. „Zum Schluss wurden wir etwas unkonzentriert. Ich bin aber zufrieden, weil ich mit so einem positiven Ergebnis nicht gerechnet habe“, so Konsorr.