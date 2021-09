Henstedt-Ulzburg

Im dritten Spiel der noch jungen Zweitligasaison geht es für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg erneut gegen ein Nachwuchsteam eines Bundesligisten. Nach der 1:4-Pleite des Aufsteigers bei der zweiten Elf der TSG Hoffenheim II und dem 3:1-Erfolg über Bayern München II treten die Schützlinge von SVHU-Trainer Christian Jürss am Sonntag ab 11 Uhr bei der U 20 der SG Eintracht Frankfurt an.

„Das ist wieder eine sehr spannende Aufgabe für uns“, gibt Jürss zu Protokoll. „Es ist eine ähnliche junge Mannschaft, wie wir es sind, die sich zum Vorjahr personell deutlich verändert hat. Wenn es uns gelingt, an unser Limit zu gehen, rechne ich mir gegen die Frankfurterinnen etwas aus.“

FFC Frankfurt jetzt Teil von Eintracht Frankfurt

Dass die Fußballerinnen der Frankfurter Eintracht in den beiden höchsten Ligen in Deutschland spielen, ist erst seit der vergangenen Spielzeit so. Da fusionierte der ehemalige Serienmeister-/Pokalsieger und mehrfache Champions League-Gewinner 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht. Ziel ist es, mit den Möglichkeiten eines Männer-Bundesligisten im Rücken den Anschluss zur deutschen Spitze herzustellen, an der der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg ein Stück enteilt sind.

Im Reserveteam werden die Talente ausgebildet, einige von ihnen spielen in den Nachwuchs-Nationalteams Deutschlands und gehören dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft an. Mit dem 4:1 über den FC Ingolstadt und dem torlosen Remis beim 1. FC Nürnberg ist das Team aus der Main-Metropole gut in die Serie gestartet.

Aber auch Jürss ist mit der ersten Saisonphase nicht unzufrieden. „Als Aufsteiger setzt man sich ja Ziele. Das erste Tor sollte möglichst schnell geschossen werden und dann sollten möglichst bald die ersten Punkte her“, sagt der SVHU-Coach, „Dana Marquardt ist bei der Niederlage in Hoffenheim sogar das erste Tor dieser Zweitligasaison überhaupt gelungen. Der Dreier gegen Bayern war dann ganz wichtig für uns als Team.“

Dem Trainer steht der Kader der Vorwoche zur Verfügung, nur hinter dem Einsatz von Jennifer Michel (private Gründe) steht ein Fragezeichen.

Lösbare Aufgabe im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal hat U 17-Nationtrainerin Friederike Kromp der Jürss-Elf ein gutes Los beschert. Sie zog den Nordost-Regionalligisten Rostocker FC als Gegner, gespielt wird am letzten Wochenende im September. Im Lostopf lagen auch alle Bundesligavereine. Mit einem Sieg würden die Henstedt-Ulzburgerinnen erstmals in die dritte Runde des Wettbewerbs einziehen.