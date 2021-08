Henstedt-Ulzburg

Mit dem erwartet klaren Sieg sind die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Mit 13:0 (4:0) gewann das Zweitligateam von Trainer Christian Jürss vor über 400 Zuschauern beim Landesligisten Sportvereinigung Herne-Horsthausen.

„Das Spiel hatte einen wirklich sehr schönen Rahmen“, sagte Jürss. „Es war vor Ort alles sehr angenehm und sympathisch.“ Sportlich war er nicht mit allem einverstanden, was er von seiner Mannschaft zu sehen bekam: „Vor der Pause waren wir auf dem engen Kunstrasen sehr ungeduldig und haben teilweise überhastet agiert, Uns fehlte die Spielübersicht, wir wollten mit dem Kopf durch die Wand.“

Lukne Gräßler beim Aufwärmen verletzt

Für Neuzugang Lukne Gräßler war die Partie schon vor dem Anpfiff gelaufen. Beim Aufwärmen zog sie sich eine Zerrung der Oberschenkelmuskulatur zu. Ihre Mitspielerinnen schafften es auch mit dem Führungstreffer von Rieke Ehlers (10.) und dem Eigentor von Hernes Laura Hafkemeyer (24.) im Rücken zunächst nicht, einen souveränen Auftritt abzuliefern.

Erst, als die sich in jeden Ball werfenden Gastgeberinnen am Ende des ersten Abschnitts erschöpft waren, stellte Indra Hahn (40./43.) per Doppelpack auf 4:0. Nach dem Wiederanpfiff wurden die zu bespielenden Räume und Lücken immer größer. Jette Schulz (47.), Friederike Nagorny (49.), Rieke Ehlers (54.) und Indra Hahn (63. / 67.) brauchten 22 Minuten, um auf 9:0 zu erhöhen.

In der 69. Minute traf Vera Homp zum 10:0. Für die quirlige Offensivkraft, die wegen eines Syndesmosebandrisses zehn Monate ausgefallen ist, war es das Comeback in der Startelf. „Vera war viel unterwegs, hat viel probiert, spielerische Lösung gesucht und gefunden“, lobte Jürss, „Das Tor ist eine Bestätigung ihrer Leistung, es hat mich für sie gefreut.“

Feuertaufe für Nane Krüger

Mit der Auswechslung von Vera Homp in der 71. Minute kam Nane Krüger zu ihrem Debüt. Die 16-Jährige, die im zentralen Mittelfeld aktiv ist, hätte ihre Feuertaufe fast mit einem Tor gekrönt. Dafür trafen Dana Marquardt (72. / 90.) und Melena Lux (78.) zum 13:0-Endstand.

Die Auslosung für die zweite Runde im DFB-Pokal, die am Wochenende des 25./26 September gespielt wird, findet am 30. August statt. Am Sonntag, 29. August, geht es für die Jürss-Elf in der zweiten Bundesliga weiter. Die SVHU-Fußballerinnen erwarten die zweite Mannschaft des FC Bayern München auf der Anlage am Schäferkampsweg.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Rieke Ehlers, Franziska Hilmer, Liv Fuß, Madita Ehrig, Sophie Profé (61. Melena Lux) –Friederike Nagorny (61. Catherine Knobloch) – Dana Marquardt, Jette Schulz (71. Monja Kunrath) – Vera Homp (71. Lea Schneider), Indra Hahn (71. Nane Krüger)

Tore: 0:1, 0:7 (10. / 54.) Rieke Ehlers, 0:2 (24., Eigentor) Laura Hafkemeyer, 0:3, 0:4, 0:8, 0:9 (40. / 43. / 63. / 67.) Indra Hahn, 0:5 (47.) Jette Schulz, 0:6 (49.) Friederike Nagorny, 0:10 (69.) Vera Homp, 0:11, 0:13 (72. / 90.) Dana Marquardt, 0:12 (78.) Melena Lux.

SR: Sarah Willms (SV Sedelsburg); Z: 400.