SVHU-Fußballerinnen müssen zurück in die Regionalliga

Henstedt-Ulzburg

Freud und Leid lagen auf dem Sportplatz am Henstedt-Ulzburger Schäferkampsweg ganz nah beieinander. Während die Fußballerinnen des MSV Duisburg nach dem 3:1 (1:0)-Sieg den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus schafften, ist für die Henstedt-Ulzburgerinnen das Kapitel Zweite Bundesliga nach nur einer Saison schon wieder vorbei.

Der Abstieg zeichnete sich schon länger ab. Die Henstedt-Ulzburger Mannschaft war enttäuscht, aber Tränen blieben aus. Lediglich Alina Witt reagierte emotional. Nach ihrer Krebserkrankung stand sie erstmals wieder im Kader und kam in den Schlussminuten zum Einsatz.

Wie so häufig in der Rückrunde, zeigte die Elf von SVHU-Trainer Christian Jürss gegen ein Team aus der Spitzengruppe eine reife Leistung. Die Duisburger Zebras hatten erwartungsgemäß mehr vom Spiel, trotzdem wurde es vor der Pause für SVHU-Torhüterin Anneke Klaas selten aufregend.

Vera Homp vergibt SVHU-Chance zum 1:0

Die erste Großchance besaßen sogar die Gastgeberinnen in der 23. Minute. Vera Homp bekam aber nicht genügend Druck hinter den Flankenball von Malin Hegeler. Fünf Minuten später schlug es bei den Henstedt-Ulzburgerinnen ein. Einen Sonntagsschuss von Alexandria Hess konnte Klaas nicht halten, Duisburg führte mit 1:0.

Im zweiten Abschnitt spielten die Gäste druckvoller, nach 56 Minute erhöhte Claire O’Riordan auf 2:0. Die Duisburgerinnen hätten sich in der 69. Minute allerdings nicht beschweren können, wenn die Unparteiische Celina Sophie Böhm nach dem Foul an Indra Hahn auf den Elfmeterpunkt gezeigt hätte.

Jennifer Michel trifft für den SVHU

Ihr verdientes Tor erzielten die SVHU-Frauen dann doch noch. Liv Fuß bediente Jennifer Michel mustergültig, die auf 1:2 (73.) verkürzte. Elf Minuten später stellte Alexandria Hess mit dem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her.

Es war das vorletzte Spiel auf dem Sportplatz am Schäferkampsweg, der vielleicht schönsten, aber auch am wenigsten gepflegten Anlage in der Großgemeinde Henstedt-Ulzburg. Die Zuschauer stehen dort hautnah am Platz, wie die Spielfläche ist allerdings auch der Umkleidetrakt in die Jahre gekommen. Zukünftig sollen Immobilien auf der Anlage stehen.

„Auf diesem Rasen zu spielen, ist sehr kraftraubend“, resümierte Jürss. „Defensiv haben wir sehr gut gearbeitet und auch immer wieder Akzente nach vorne gesetzt. Unter dem Strich haben wir uns teuer verkauft. Trotz der guten Leistung von uns hat der MSV verdient gewonnen.“

Am kommenden Wochenende ist spielfrei, in zwei Wochen geht es dann zum letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg II.

SV Henstedt-Ulzburg: Anneke Klaas (90.+1 Alicia Bautz) – Chiara Pawelec, Franziska Hilmer (90. Catherine Knobloch), Madita Ehrig, Liv Fuß (75. Monja Kunrath) – Malena Watzlawik (90.+1 Alina Witt), Malin Hegeler, Jette Schulz (75. Sophie Profe), Jennifer Michel – Indra Hahn, Vera Homp.

Tore: 0:1, 1:3 (28. / 84.) Alexandria Hess, 0:2 (56.) Claire O’Riordan, 1:2 (73.) Jennifer Michel.

SR: Celina Sophie Böhm (SV Eintracht Lüneburg) – Z: 80.