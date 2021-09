Henstedt-Ulzburg

Eine Woche nach dem 1:6 beim zweiten Team von Eintracht Frankfurt steht Aufsteiger SV Henstedt-Ulzburg in der Zweiten Bundesliga der Fußballerinnen vor der nächsten hohen Hürde: Die Elf von Trainer Christian Jürss, die aus vier Partien drei Punkte erobert hat, spielt am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Platz am Schäferkampsweg gegen Erstliga-Absteiger SV Meppen, der alle seine Begegnungen gewinnen konnte.

„Die Meppenerinnen treten sehr dominant auf und sind für mich einer der Favoriten für den Aufstieg“, betont Jürss. „Zu Hause sind wir aber in der Lage, jeden Gegner vor Schwierigkeiten zu stellen. Dafür müssen wir aber konzentriert, mutig und aggressiv auftreten, vor allem gilt es, Fehler so gut es geht zu vermeiden. Jennifer Michel kehrt in den SVHU-Kader zurück. Ob Friederike Nagorny ihre Erkrankung so weit auskuriert hat, dass sie eingesetzt werden könnte, entscheidet sich erst am Sonntag.

Im DFB-Pokal gab es Verlängerung

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist noch frisch in Erinnerung. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hätten die Henstedt-Ulzburgerinnen als Regionalligist eigentlich Heimrecht gegen das Bundesligateam gehabt. Doch zwei Tage vor der Partie im vergangenen November sprach sich das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg mit Verweis auf die Corona-Pandemie gegen die Austragung in der Großgemeinde aus. So wurde Meppen zum Heimteam. Weil der kurzfristig gecharterte Bus zur Abfahrt nicht ansprang, fuhren die SVHU-Fußballerinnen in ihren privaten Autos nach Meppen.

„Das war abenteuerlich, und zu dem Zeitpunkt alles andere als witzig“, sagte Jürss. Endlich vor Ort, verkaufte sich Außenseiter SVHU teuer. Alina Witt, die Probleme mit dem Sprunggelenk hat und seit Wochen ausfällt, und Indra Hahn glichen das 0:2 aus, in der Verlängerung verloren die Jürss-Schützlinge mit 2:3.