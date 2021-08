Henstedt-Ulzburg

Dominik Fseisi strahlt Gelassenheit aus. „Ich bin mit meinem Kader wunschlos glücklich. Mehr geht bei uns nicht“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg. Ziel sei eine sorgenfreie Runde mit einer Platzierung zwischen Rang fünf und neun. „Unsere Landesliga Holstein ist die stärkste der drei Staffeln. Wenn wir schlechter abschneiden sollten und absteigen müssten, dann hätten wir in der Liga auch nichts zu suchen.“

Fseisi hat bereits angekündigt, dass das vierte Jahr beim SVHU sein letztes sein wird: „In der Vergangenheit habe ich den Jungs und mir vielleicht ein bisschen zu viel Druck gemacht. Nun werden wir drauflos spielen und schauen, was am Ende herauskommt.“

Fast alle SVHU-Spieler durchgeimpft

Die erste Spielzeit nach dem Wiederaufstieg in die zweithöchste Landesklasse wurde von der Corona-Pandemie abrupt gestoppt. „Ich hoffe, dass wir die neue Serie komplett durchspielen können“, sagt der 39-jährige Coach, der mit seiner Familie in Kisdorf lebt. „Fast alle unserer Spieler sind doppelt geimpft.“

Im Kader, so Fseisi, sei jede Position doppelt besetzt. Nur in der Angriffsspitze könnte es eng werden, wenn der ebenso wuchtige wie pfeilschnelle Ole Schneemann, der zweite zentrale Angreifer neben Max Spreitzer, für längere Zeit ausfallen sollte. „Ein vergleichbarer Spielertyp fehlt uns“, erklärt Fseisi und nennt zwei weitere Schlüsselspieler, die sich nicht verletzen sollten: Mittelfeld-Taktgeber Jan Zimmermann und Fabian Jacobs. „Fabian ist ein Glücksgriff“, schwärmt der SVHU-Trainer über den vom TuS Nortorf gekommenen Akteur, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist.

Kader SV Henstedt-Ulzburg Kader – Tor: Fin Drews, Christopher Rahn, Dennis Ahlers. Abwehr: Daniel Ahlers, Florian Behrmann, Lasse Drews, Marvin Eichberger, Celvin Fydrich, Sven Günther, Lars Höche, Mika Klein, Luca Waldeck. Mittelfeld: Thilo Albrecht, Luka Hartwig, Yannik Hülbert, Alhassan Issahk, Fabian Jacobs (neu vom TuS Nortorf), Pasquale Longo, Lucas Lutz, Mika Steensen, Tobias Weißörtel, Jan Zimmermann. Angriff: Max Spreitzer, Ole Schneemann, Dennis Limani (zuvor USA-Studium), Timo Reinbold, Dennis Rupnow, Trainer: Dominik Fseisi (4. Saison).

Schwerpunkt der letzten Trainingswoche vor dem Start am Sonnabend, 21. August, beim TSV Travemünde wird die Eingliederung der Urlaubsrückkehrer sein. „Mehrere Jungs, die ich mir in der Startelf vorstellen könnte, steigen erst jetzt wieder ein“, erläutert Fseisi. „Die richtige Wahl für Travemünde zu treffen, wird mir nicht einfach fallen. Denn diejenigen, die für die Etablierten in den Tests gespielt haben, haben es toll gemacht.“

Nur Schneemann trifft im letzten Test

An diesem Fazit ändert auch das 1:6 (0:3) bei der Generalprobe gegen den TSV Bordesholm nichts. „Fußballerisch waren wir die meiste Zeit auf Augenhöhe. Der Oberligist hat aber ganz abgezockt seine klaren Chancen genutzt, wir nicht“, sagt Fseisi. „Ein 4:6 wäre okay, ein 6:6 möglich gewesen.“ Das einzige SVHU-Tor erzielte Ole Schneemann (59.). Für Bordesholm trafen Malte Lucht (2.), Jasper Bandholt (3. / 75.), Eugen Halili (88.) sowie die früheren Hartenholmer Bente Bruhn (22.) und Jannik Holz (54.).

Die Henstedt-Ulzburger wollen früh in der Saison fleißig Punkte sammeln. „Auf den Auftakt in Travemünde folgt eine Serie von vier Heimspielen gegen Eichholz, Hartenholm, Breitenfelde und Sereetz. Diese Gegner besitzen alle unsere Kragenweite“, erklärt Fseisi. „Meine Topfavoriten SV Büchen-Siebeneichen, SV Eichede II und Grün-Weiß Siebenbäumen warten erst später auf uns.“

Heimspiele nicht im Stadion

Ihre Heimspiele können die Henstedt-Ulzburger aufgrund einer umfangreichen Sanierung nicht im Beckersbergstadion austragen. „Wir weichen auf die Anlage an der Bürgermeister-Steenbock-Straße aus“, sagt Fseisi. „Dort fehlt zwar leider die Stadionatmosphäre, aber der Rasen ist topgepflegt.“