Wahlstedt

Fünf Tore pro Spielklasse – so deutlich war der Leistungsunterschied zwischen den Finalisten im Frauenfußball-Kreispokal. Der SV Henstedt-Ulzburg, Aufsteiger in die Zweite Bundesliga, überrollte den gastgebenden Landesligisten SV Wahlstedt mit 15:0 (7:0). Für die Wahlstedterinnen gibt es doppelten Trost: Sie dürfen im Landespokal starten, weil die Elf von SVHU-Trainer Christian Jürss aufgrund ihrer Spielklasse bereits für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Als Zweitligist wird der SVHU auch nicht im Kreispokal 2021/22 dabei sein – das ist die Chance der Wahlstedterinnen, die Trophäe selbst einmal in die Höhe zu recken.

Neben lobenden Worten für die Unterlegenen schwärmte Kreispräsident Claus Peter Dieck bei der Siegerehrung über die Henstedt-Ulzburgerinnen: „Ihr seid ein Aushängeschild für unseren Kreis, wir drücken die Daumen für die kommende Saison in der Zweiten Bundesliga.“ Es folgte eine kleine humoristische Spitze des Todesfelders: „Wer den Pokal kaputt macht, darf ihn auch behalten.“ Nach dem Vorjahressieg gegen die FSG Kaltenkirchen brach die Plakette auf dem Pokal ab, sie schaffte es nicht einmal von der Übergabe bis in die SVHU-Kabine.

Erstes Kopfballtor, aber ins eigene Netz

Nach nicht einmal zehn Minuten führte der Favorit in der von Nicole Hartmaring-Jaacks (SV Westerrade) geleiteten Partie bereits mit 3:0. Paula Stoffers (2.) mit einem Eigentor, Jette Schulz (7.) und Liv Fuß (8.) sorgten früh für klare Verhältnisse. „Das ist schon ziemlich hart, gegen so einen guten Gegner zu spielen“, sagte Paula Stoffers. „Fehler können aufgrund des Spieltempos kaum noch ausgebügelt werden. Bei meinem Eigentor wollte ich den Ball eigentlich nur klären, aber er ist mir über den Kopf gerutscht.“ Mit einem Lächeln merkte sie an: „Immerhin ist es mein erstes Kopfballtor.“

SVHU-Spielerin Lara-Kristin Behneke (vorn) behauptet den Ball gegen die Wahlstedterin Michelle Philippkowski. Quelle: NILS GÖTTSCHE

Michelle Philipkowski (14.) lenkte einen Schuss von SVHU-Innenverteidigerin Liv Fuß zum 0:4 ins eigene Netz, Jennifer Michel (32.) und Indra Hahn (36./42.) mit zwei Toren sorgten den 7:0-Halbzeitstand. Hahn (54./67./71./81.), Michel (72./76.), Lisa-Kristin Behneke (77.) und Jette Schulz (89.) bauten den Vorsprung immer weiter aus. Immerhin drei Torabschlüsse gab es in der Schlussphase für die Wahlstedterinnen. Kaja Komm und zweimal Laura Berisha erzeugten jedoch keine größere Gefahr für das von Alicia Bautz gehütete SVHU-Tor.

„Henstedt-Ulzburg war übermächtig. Wir wussten, dass es schwer werden würde, wollten aber nicht zweistellig verlieren. Mit den 15 Gegentoren waren wir dann sogar gut bedient“, sagte SVW-Schlussfrau Anna Dreekmann, die ihr Team mit einigen Paraden vor einer noch höheren Niederlage bewahrte.

Trotz des 15:0 fand SVHU-Coach Jürss einige Haare in der Fußball-Suppe: „Wir waren nicht immer zielstrebig. In puncto Lauf- und Zweikampfbereitschaft müssen wir bis zum Saisonstart in zwei Wochen beim zweiten Team der TSG Hoffenheim unbedingt in die Spur kommen. Da haben wir in vielen Momenten für meinen Geschmack einiges vermissen lassen.“

Kritik am Fußballverband

Frank Stoffers, der die Wahlstedterinnen zusammen mit Gesa Lorenzen trainiert, übte keinerlei Kritik an seinem Team, das nur eine Auswechselspielerin aufbieten konnte: „Phasenweise haben wir es gut gemacht, insbesondere gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Zum Ende fehlte uns dann die Kraft.“ Er bemängelte das Vorgehen des Kreisverbandes: „Die Ausrichtung des Endspiels wurde uns mit einer E-Mail aufgedrückt.“ Die Bitte seines Vereins um Verlegung sei abgelehnt worden. Stoffers: „Als Begründung wurde uns mitgeteilt, dass der Kreispräsident bereits zugesagt hätte. Es ging also nicht um die Spielerinnen und den Sport, sondern nur darum, dass der Kreispräsident vor Ort sein konnte.“

SV Wahlstedt: Anna Dreekmann – Lucia Hennicke, Michelle Philipkowski, Lea Komm, Jana Böker – Milena Lopez (32. Lara Schacht), Paula Stoffers, Kaja Komm, Emma Stoffers Laura Berisha – Mara Lottermoser.

SV Henstedt-Ulzburg: Alicia Bautz – Rieke Ehlers, Chiara Pawelec (61. Franziska Hilmer), Liv Fuß, Lukne Gräßler (72. Lea Schneider), Sophie Profe – Friderike Nagorny, Jette Schulz, Jennifer Michel – Lisa-Kristin Behneke (72. Melena Lux), Indra Hahn.