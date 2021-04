Kiel

Auf dem Fußballplatz müssen sie oft als Sündenbock herhalten, aber ohne sie geht nichts: Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Auch die Unparteiischen – fast 52000 gibt es in Deutschland – sind in der Corona-Krise ausgebremst. Ein Problem für das Schiedsrichterwesen, das schon vor der Pandemie mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hatte.

Daten des DFB und SHFV weichen ab - doch ein Verlust bleibt

Die Anzahl der gemeldeten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) ist seit Jahren rückläufig. Laut Einsatzstatistik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ging die Zahl in Schleswig-Holstein zwischen den Spielzeiten 2014/15 und 2019/20 von 2006 auf 1611 zurück. Alarmierend: Vor allem die Gruppe der unter 18-jährigen Männer schrumpfte in diesem Zeitraum um mehr als 30 Prozent. Nach den Zahlen der DFB-Statistik gehen dem Norden die Schiedsrichter aus.

Laut Daten des SHFV fällt der Schiri-Rückgang im Land hingegen deutlich moderater aus. „Ein solcher Schwund ist bei uns nicht zu beobachten. Nicht so krass wie in der Statistik des DFB dargestellt, und auch nicht so krass wie im Bundesdurchschnitt“, sagt Norbert Richter, Vorsitzender des SHFV-Schiedsrichterausschusses.

Tatsächlich habe der Verlust im jährlichen Durchschnitt „in einem erträglichen einstelligen Prozentbereich“ gelegen, sagt Richter, der den Grund für die Abweichung der Zahlen in der Aufstellung über das DFBnet vermutet, das IT-System, mit dem der Spielbetrieb im Amateurfußball verwaltet wird. Die Verbände hätten bei der Erhebung unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten.

Doch der Schiedsrichterchef beschönigt die Situation nicht, stellt fest: „Wir leben seit Jahren in einer soliden Mangelverwaltung. In einer, die wir zwar managen können, die aber eine Mangelverwaltung bleibt.“ Obwohl der Verband jährlich etwa 230 bis 250 neue Schiedsrichter ausbildet, steht in der Endabrechnung meist ein Verlust.

DFB: "Schwer, Menschen für etwas zu begeistern, das sie nicht ausüben können"

Das war schon vor der Corona-Pause so. Seit November ruht der Ball, und die Unparteiischen sind genauso beschäftigungslos wie die Kicker, was sich vor allem auf die Nachwuchsjahrgänge auswirkt. „Natürlich ist es schwer, Menschen für etwas zu begeistern, das sie aktuell nicht ausüben können. Dies gilt im Grunde für Fußballerinnen und Fußballer gleichermaßen wie für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter“, teilte der DFB kürzlich mit.

Der Verband verweist auf virtuelle Schulungsabende, Regel- und Videotests und Trainingspläne der Landesverbände und Kreise, um die Spielleiter bei Laune zu halten. Konkrete Folgen für den Bereich können noch nicht prognostiziert werden.

Zumindest im Ausbildungsangebot klafft durch Corona keine Lücke. „Alle elf Kreise haben sich bereiterklärt, im ersten Quartal beziehungsweise nunmehr im ersten Halbjahr in modifizierten, online-basierten Formen Anwärterlehrgänge durchzuführen. Angebote gibt es im ganzen Land. Die Durchführung ist da“, sagt Richter. Doch werden die auch angenommen?

Weil viele Kreisfußballverbände ihre Lehrgänge in den Sommer verschoben haben, ist noch nicht abzusehen, wie viele Schiedsrichter in diesem Jahr in Schleswig-Holstein ausgebildet werden. Im Kreisfußballverband Rendsburg-Eckernförde sieht es so aus: Der KFV hatte zu Jahresbeginn einen digitalen Anwärterlehrgang zusammen mit dem KFV Westküste und KFV Nordfriesland organisiert. Sechs Teilnehmer waren aus Rendsburg-Eckernförde dabei. Der eigene Lehrgang im Sommer soll zwischen Mai und Juni stattfinden – je nach Verfügungslage in Präsenz oder digital. Am 8. Mai ist Meldeschluss. Bisherige Anmeldungen: zwei.

Rücktrittswelle von Schiedsrichtern nach der Pandemie?

Der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses im KFV, Phillip-Christopher Otte, sagt, in 2019 habe die Zahl der Schiedsrichteranwärter aus dem Kreis noch bei 35 gelegen, im vergangenen Jahr bei 15. Aktuell liegt sie mit beiden Lehrgängen zusammen bei acht. „Ohne Trainings- und Spielbetrieb findet weniger Kommunikation in den Vereinen statt, sodass Interessierte gar nicht angesprochen werden“, vermutet Otte einen Grund für die bislang geringe Nachfrage.

Seit 2017 ist Otte Teil des Schiedsrichterausschusses. Seitdem sank der Bestand an Referees in Rendsburg-Eckernförde von mehr als 200 auf 128. „Unter den Abgängen waren auch einige Karteileichen, aber die Zahlen sind rückläufig.“ Ein Trend, der durch Corona voraussichtlich verschärft wird. Es gibt Abmeldungen von Anwärtern aus dem vergangenen Jahr, die in ihrer ersten Saison fast ohne Spiele abgesprungen sind. Und ältere Schiedsrichter, die gemerkt haben, dass es auch ohne Fußball geht. Dabei werden die Schiedsrichter im Kreis Rendsburg-Eckernförde im normalen Spielbetrieb bereits bei zwei, manchmal sogar drei Spielen am Wochenende angesetzt.

Immerhin: Weil die Zahl der Mannschaften im Land ebenfalls rückläufig ist, hat sich die Situation bisher nicht dramatisch zugespitzt. Mit 0,51 Schiedsrichtern pro Mannschaft steht Schleswig-Holstein im Bundesvergleich (0,44) noch vergleichsweise gut da. Ein schwacher Trost. Der Schiri-Schwund im Norden ist damit nicht gestoppt.