Kiel

Das Fußball-Hallen-Masters gibt im Januar 2022 sein Comeback! Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, plant der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) fest mit der Ausrichtung am 8. Januar in der Wunderino-Arena in Kiel. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.

Hallen-Masters in voller Arena in Kiel geplant

Das Turnier mit den besten acht Herrenmannschaften aus Schleswig-Holstein würde somit in seine 23. Auflage gehen. „Das Lotto Masters war bis zur Corona-bedingten Absage 2021 beste Werbung für den schleswig-holsteinischen Fußball und ein absoluter Publikumsmagnet. Wir werden deshalb alles daran setzen, den Fußballfans im Norden wieder das Highlight zu bieten, das sie aus den letzten Jahren kennen. Das Turnier lebt insbesondere von der einzigartigen Atmosphäre in der Halle, die die Fans der teilnehmenden Vereine schaffen. Aus diesem Grund streben wir auch die Vollauslastung der Zuschauerkapazität an“, gab der SHFV bekannt. Alle Planungen stünden aber unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen und die behördliche Verfügungslage dies im Januar zulassen. „Davon gehen wir momentan aus“, freut sich Sabine Mammitzsch, SHFV-Vizepräsidentin Spielbetrieb, auf den Budenzauber in Kiel.

Holstein Kiel, Weiche Flensburg, Heider SV und zwei Lübecker Teams sind sicher dabei

Sicher für das Turnier qualifiziert sind Holstein Kiel sowie der SC Weiche Flensburg 08, der VfB Lübeck, der 1. FC Phönix Lübeck und der Heider SV. Das Teilnehmerfeld vervollständigen drei Vereine aus der Flens-Oberliga. Direkt qualifiziert ist die jeweils bestplatzierte Mannschaft der Staffeln Nord und Süd, sofern es eine 1. Mannschaft ist. Der dritte Teilnehmer wird durch die jeweils nächstplatzierte Mannschaft der Staffeln Nord und Süd, sofern es eine 1. Mannschaft ist, in einem direkten Vergleich auf neutralem Platz ermittelt. Der Termin für dieses Qualifikationsspiel steht noch nicht fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die Auslosung der beiden Turniergruppen soll erneut live im Internet übertragen werden, auch hier steht ein genauer Termin noch nicht fest. Informationen zu Zuschauerregelungen und zum Ticketing will der Verband in Kürze bekanntgeben.