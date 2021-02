Kiel

"Was gestern in Berlin veröffentlich wurde, da kommt der Amateursport in einem halben Satz mit der Sauna vor." Uwe Döring, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) zeigte sich am Tag nach dem jüngsten Bund-Länder-Gipfel gefrustet. Denn auch für den Fußball hat sich die Aussicht auf einen Re-Start verdüstert.

SHFV: Entscheidung über Saisonfortführung am 24. Februar

Am 24. Februar will der SHFV auf seiner Präsidiumssitzung darüber entscheiden, wie die Saison 2020/21 fortgeführt werden kann. "Wir werden uns ab morgen in Videokonferenzen mit den einzelnen Staffeln zusammenschließen, beginnend mit der Oberliga Schleswig-Holstein. Wir werden mit den Vereinen verschiedene Modelle diskutieren", kündigte Döring am Donnerstagabend an.

Anzeige

Bis wenige Minuten davor hatte sich Döring zusammen mit anderen Vertretern des Landessportverbandes und verschiedener Fachverbände während einer Videokonferenz mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und den sportpolitischen Sprechern der Regierungsfraktionen ausgetauscht. Die Verbände appellierten, die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz noch einmal nachzuschärfen.

Schleswig-Holsteins Perspektivplan setzte sich nicht durch

Nach jetzigem Stand gibt es ab Anfang März im Land zwar vereinzelt Lockerungen der Corona-Maßnahmen - auch für den Individualsport -, nicht aber für den Fußball oder andere Mannschaftssportarten. Für die Fußballer ist das zu wenig.

"Wenn in den kommenden zwei Wochen der Lockerungsplan für den Sport noch angepasst wird, können wir über mehrere Modelle diskutieren. Andernfalls bliebe wohl nur die Möglichkeiten die Spielzeit in einem Turniersystem zu Ende zu spielen oder die Rückrunde zu streichen", sagt Döring.

Die Landesregierung hatte Ende Januar einen detaillierten Stufenplan für mögliche Öffnungen vorgeschlagen. Der Perspektivplan hatte für Kontaktsportarten ab einer drei Wochen anhaltenden 7-Tage-Inzidenz unter 35 eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb bei Bildung fester Gruppen vorgesehen. Doch Schleswig-Holstein konnte sich mit dem Vorschlag nicht durchsetzen. Unwahrscheinlich, dass im Nachhinein doch noch mehr für den Mannschaftssport herausspringt.

"Das was jetzt bundesweit auf dem Tisch liegt, ist kein echter Stufenplan", klagt Döring. So dürften ab der ersten Stufe Gruppen bis zu zehn Personen unter zwölf Jahren kontaktarmen Sport treiben. Ab der nächsten Inzidenzstufe sei bereits der Kontaktsport mit Zuschauern erlaubt. "Ein vorzeitiger Einstieg in den Trainingsbetrieb ist gar nicht vorgesehen."

Wird die Saison im Turniermodus zu Ende gespielt?

Seit Anfang November ruht der Fußball in Schleswig-Holstein. Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands hatte in einer Sitzung am 23. Januar über die Lage rund um den Spielbetrieb im SHFV beraten. Der Beschluss damals: Man sehe weiterhin davon ab, konkrete Modelle einer Fortführung des Spielbetriebs zu kommunizieren, solange nicht absehbar ist, wann die Rückkehr in den Spielbetrieb möglich ist.

Nun legte sich Döring fest: Am 24. Februar will der SHFV eine Entscheidung fällen.