Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) will vor einer Entscheidung über eine Saisonfortsetzung die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März abwarten. Zudem appelliert der Verband an die Politik, Kinder möglichst bald auf den Fußballplatz zurückkehren zu lassen.