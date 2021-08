Kreis Segeberg

Bevor der Ball in den Staffeln der Fußball-Kreisliga rollte, musste die zweite Mannschaft der Kaltenkirchener TS eine Hiobsbotschaft verdauen. Innenverteidiger Jannik Schnitzke hat das Kreuzband gerissen. „Er wird uns lange fehlen“, bedauert Trainer Manuel Corral. „Zum Glück kehren demnächst Jury Geibel-Hoffmann und Christian Gehweiler in den Kader zurück.“ Verstärkung können die Kaltenkirchener gut gebrauchen. Den Saisonauftakt in der Südwest-Gruppe setzte das Corral-Team mit 2:4 (0:2) beim TSV Lägerdorf in den Sand.

KT II macht zu viele Fehler

„Wir haben in den ersten 45 Minuten einfach zu viele Fehler gemacht“, haderte Corral mit seiner Mannschaft. Bis auf eine Torchance von Marcel Kain bekamen die Gäste kaum Offensivaktionen zustande. Defensiv standen sie auch nicht sicher. Das 2:0 für die Hausherren durch Jannes Kniza (13.) und Leif Thore (30.) war die logische Konsequenz.

Nach dem Wiederanpfiff investierten die Gäste deutlich mehr. Tim Wellmann traf in der 52. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Nur vier Minuten später stellte Alex Bojdol auf 3:1, Marvin-Justin Iwan (57.) erhöhte sogar auf 4:1 für die Platzherren. „Wir haben nach dem 1:2 viel zu früh aufgemacht und sind dann in zwei Konter gelaufen“, ärgerte sich Corral. Nach dem zweiten KT-Tor durch Dennis Rerop (70.) spielten nur noch die Gäste. „Lägerdorf war platt, und wir hatten richtig gute Möglichkeiten, die wir aber nicht genutzt haben“, sagte Corral und sprach von einer „unverdienten Niederlage“.

Für den weiteren Saisonverlauf ist er zuversichtlich: „Unser vorrangiges Ziel ist es, die Klasse zu halten. Aber obwohl ich viele Gegner in unserer Südwest-Staffel nicht kenne, denke ich, dass wir im oberen Mittelfeld landen werden.“

Sechs Niederlagen

Wie die KT II müssen auch die meisten anderen Segeberger Kreisligisten ihr Spiel nach der langen Corona-Pause erst einmal vom Rost befreien: Es setzte Niederlagen für den TSV Nahe (2:3 gegen JuS Fischbek), SV Wahlstedt (1:4 gegen VfL Oldesloe), SV Rickling (2:5 gegen die SG Kühren), TV Trappenkamp (0:8 gegen PSV Neumünster II), TuS Alveslohe (0:2 gegen TS Schenefeld) und die Bramstedter TS (0:3 bei Fortuna Glückstadt).

Der TuS Tensfeld holte in der Staffel Mitte mit dem 1:1 gegen TS Einfeld trotz langer Unterzahl einen Punkt. In der 32. Minute sah Jannik Teffner die rote Karte. „Er hat sich ein verbales Scharmützel mit Schiedsrichterin Nicole Hartmaring-Jaacks geliefert und dabei den kürzeren gezogen“, sagte TuS-Trainer Rüdiger Brüggen zu der Szene. „Nach schwacher erster Halbzeit waren wir mit dem 0:1 gut bedient. In der zweiten Hälfte haben wir zu zehnt aufgedreht und uns den Punkt verdient.“ Die Führung der Gäste durch Robin Braun (9.) glich Jan Ole Urbanski (62.) aus. In der Gruppe Südwest trennte sich die SG Blau-Rot Holstein, der neue Zusammenschluss des TSV Wiemersdorf mit dem Großenasper SV, 0:0 von Rot-Weiß Kiebitzreihe.

Oering-Seth legt schnell 3:0 vor

Nur die SG Oering-Seth konnte am ersten Spieltag einen Dreier bejubeln. Die Spielgemeinschaft setzte sich beim VfL Rethwisch mit 5:1 durch. Ömer Alayli (9.) Paul Peters (15.) und Kevin Schnoor (20.) stellten die Weichen für die Elf von SG-Trainer Klaus-Dieter Koch früh im Spiel auf Sieg. Das 1:3 von Jasper Gienow (32.) brachte die Gäste nicht vom Siegkurs ab. Felix Reinicke (70.) sowie Nico Post (90.+3) legten zwei Treffer für den ersten Spitzenreiter in der Staffel Mitte-Süd nach.

Von Nils Göttsche und Jürgen Brumshagen