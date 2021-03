Der Corona-Verdachtsfall beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich bestätigt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der betroffene Spieler befinde sich in Quarantäne. Das zuständige Gesundheitsamt muss nun entscheiden, ob die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab in Quarantäne müssen.