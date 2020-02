Torjäger Nico Empen stürmt wieder für den SC Weiche Flensburg 08 in der Fußball-Regionalliga Nord. Nach einem halben Jahr beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West plagte den 24-Jährigen das Heimweh, sodass er in den hohen Norden zurückkehrt. "Ich wollte wieder in meine Heimat", so Empen.