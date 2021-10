Trappenkamp/Tensfeld

In der bislang sechsteiligen US-Actionfilmserie Mission: Impossible löst Tom Cruise in der Rolle des Ethan Hunt die kniffligsten Fälle. Impossible, also unmöglich, erscheint auf den ersten Blick auch die Aufgabe, der sich Fußballtrainer René Reschinski seit Saisonbeginn stellt: den TV Trappenkamp vor dem Abstieg aus der Kreisliga Mitte zu retten. „Mit viel, viel Glück können wir vielleicht die Klasse halten“, sagt der 43-jährige Reschinski. „Aber wenn man ehrlich ist, besitzen wir eher die Qualität einer A-Klassentruppe.“

Eine solche glaubte Reschinski nach den ersten Gesprächen mit Spartenleiter Erkal Tunoglu auch zu übernehmen. „Ich war fest davon überzeugt, dass sich der TVT zurückstufen lassen und für die A-Klasse melden würde.“ Erst, als der in Bornhöved wohnende Reschinski angeheuert hatte, wurde das Thema intensiv diskutiert. Mit dem Ergebnis, auf den Kreisligaplatz verzichten zu wollen. Nur: „Mit unserer Anfrage beim Verband kamen wir einige Tage zu spät, die Staffeln standen schon“, sagt Reschinski. Also blieb es bei der Kreisliga.

Drei Punkte am grünen Tisch

In der kurz nach Beginn der Rückrunde abgebrochenen Punktrunde 2019/20, die nach der Quotientenregel (Punkte geteilt durch Spiele) gewertet wurde, schaffte der TV Trappenkamp als Staffelsieger der Segeberger A-Klasse den Kreisliga-Aufstieg. Die vier Spiele, die in der Saison 2020/21 ausgetragen wurden, bevor die Corona-Pandemie den Amateurfußball für Monate stoppte, gingen allesamt verloren. In der laufenden Serie sieht es nicht besser aus. Am Sonntag verlängerte sich der Negativlauf mit einem 0:6 beim Lokalrivalen TuS Tensfeld. Allerdings: Weil TS Einfeld beim 6:1-Sieg im August gegen die Auswechselregeln verstieß, wurde dieses Spiel für den TVT gewertet.

„Unser Protest hat Einfeld überhaupt nicht gepasst“, sagt Reschinski. „Uns wurde Unsportlichkeit unterstellt. Aber Regelverstoß bleibt Regelverstoß.“ Dieser Ansicht waren auch mehrere Instanzen der Sportgerichtsbarkeit. Dank dieser drei Punkte sind die Trappenkamper in der Tabelle „nur“ Vorletzter – die zweite Elf des VfR Neumünster steht noch schlechter da, nur ein Punkt trennt die Trappenkamper vom SV Rickling, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.

Baustellen in allen Mannschaftsteilen

„Die Jungs machen toll mit, wir sind immer 20 Leute beim Training“, sagt Reschinski, der lange für den MTV Segeberg gearbeitet hat. Aber auf dem Platz gibt es viele Baustellen. „Das zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Defensiv sind wir wackelig und unsere Chancenverwertung ist eine glatte Sechs!“ Diese Kritik, so Reschinski, beziehe sich nicht ausschließlich auf das Stürmerduo Svante und Meno Mannshardt. „Der Mannschaft fehlte taktisch zu Beginn jegliches Verständnis.“

Reschinski hofft, dass die teilweise überalterte Mannschaft mittelfristig verstärkt werden kann. „Das ist allerdings schwierig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat der TVT ein schlechtes Image. Außerdem fragen Spieler aus dem Raum Neumünster, die man kontaktiert, immer danach, was sie an Kohle kriegen können. Aber in Trappenkamp wird kein Spieler bezahlt.“ Immerhin: Im nächsten Sommer kommen drei junge Akteure aus der U 19 der FSG Saxonia zum TV Trappenkamp. „Das ist ein Anfang“, sagt Reschinski, der langfristig plant. „Mir macht der Trainerjob beim TVT trotz aller Widrigkeiten riesigen Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, die Entwicklung über mehrere Jahre zu begleiten.“

TuS Tensfeld will in die Verbandsliga

So viel Zeit gibt derweil Alkos Levens dem TuS Tensfeld, den er vor wenigen Wochen von Rüdiger Brüggen übernommen hat, nicht. „Die Strukturen stehen, nun muss nur noch die Mannschaft in die Verbandsliga aufsteigen“, sagt Levens, der in seinem neuen Job keine Eingewöhnungszeit benötigte. „Ich kenne ja den Verein, für den ich bereits von 2007 bis 2009 gearbeitet habe.“ Levens schwärmt davon, wie sich die Sportanlage in der früheren Kieskuhle entwickelt hat: „Alles ist richtig schick geworden mit der Tribüne, der elektronischen Anzeigetafel und dem neuen Kabinentrakt.“

Beim 6:0 gegen den TVT habe längst nicht alles geklappt, meint Levens: „Aber ich will nach einem so eindeutigen Erfolg nicht das Haar in der Suppe suchen.“ Die Tore erzielten Torge Brötzmann (21.), Nick Scharnert (33./45./53.), Ahmed Charni (39.) und Marco Huth (73.). „Ich kann in Tensfeld mit einem klasse Kader arbeiten, das sind alles tolle Typen“, sagt Levens. „Wenn wir an einigen Stellschrauben drehen, sehe ich eine echte Chance auf den Staffelsieg.“ Zumal mit Jan-Ole Urbanski und Kolja Bröker zwei Leistungsträger vor ihrem Comeback stehen. Lange ausfallen wird allerdings Christian Pohl: Der Abwehrspieler hat sich gegen den TVT eine schwere Knieverletzung zugezogen.