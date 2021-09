Vereinstreue trifft man heute nicht mehr allzu häufig an. Es gibt Fußballer, die wechseln ihre Farben im Jahrestakt. Zu diesen Kickern zählt Tobias Günther von der FSG Kaltenkirchen ganz und gar nicht. Am Sonnabend jährt es sich zum 20 Mal, dass er das Trikot des Klubs zum ersten Mal überstreifte.

Von Markus Weber