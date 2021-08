Todesfelde

Der Saisonauftakt war für den Fu0ball-Oberligisten SV Todesfelde gleichzeitig ein Debütantenball. Mit Deniz Yilmaz (USC Paloma Hamburg), Mats Klüver (Oldenburger SV) und Tarec Blohm (VfB Lübeck II) schenkte Teamchef Sven Tramm im Spiel beim PSV Neumünster drei Zugängen das Vertrauen. Finn-Mathis Holm, aus der U19 von Eintracht Norderstedt gekommen, ersetzte schon nach 13 Minuten den an der Wade verletzten Abwehrchef Kai-Fabian Schulz. Matchwinner beim 3:2 (2:1) war aber der Mann, der seit Jahren Tore garantiert: Morten Liebert erzielte alle drei Tore.

„Die Neuen im Team haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Tramm seine Debütanten. „Christian Rave mussten wir ohnehin ersetzen, dann mussten wir auch noch mit Kai Schulz den zweiten Fixpunkt in der Dreierkette auswechseln. Wie abgebrüht der 20-jährige Yavuz und der 18-jährige Holm zusammen mit Niklas Stehnck ihre Sache gemacht haben, war imponierend.“

Yavuz will Platz in der Startelf verteidigen

Der so gelobte Yavuz war wie Holm am zweiten SVT-Tor durch Liebert sehenswert beteiligt. Er gab das Kompliment gleich zurück: „Die gesamte Mannschaft hat sich nach schwachem Beginn reingebissen. Die Jungs machen es mir leicht. Ich wurde toll aufgenommen und fühle mich in Todesfelde superwohl.“ Seine eigene Leistung beurteilte er sachlich: „Schritt für Schritt möchte ich mich weiter verbessern, um den Platz in der Startelf zu verteidigen.“

Obwohl erst knapp zwei Wochen in Todesfelde, bestritt Tarec Blohm das komplette Spiel. „Toll, dass ich so schnell meine Chance erhalten habe. Ich spüre Vertrauen, das tut mir gut“, sagte der 23-Jährige, der beim VfB Lübeck keine Perspektive mehr sah. Auf der linken Außenbahn startete Blohm nervös, fand sich dann aber immer besser zurecht: „Ich fühle mich wohl als Teil der Todesfelder Mannschaft.“

Statistik zum Spiel SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Deniz Yilmaz, Kai-Fabian Schulz (13. Finn-Mathis Holm), Niklas Stehnck - Henrik Sirmais, Luca Sixtus, Tarec Blohm - Mats Klüver (63. Sören Gelbrecht), Til Weidemann (76. Emanuel Bento) – Marco Pajonk (63. Rafael Krause), Morten Liebert. Tore: 1:0, 2:3 (6. / 90.) Timo Barendt, 1:1, 1:2, 1:3 (13. / 33. / 83.) Morten Liebert. SR: Dajinder Daniel Pablo (TuS Jevenstedt); Z: 223.

Die zulegen muss, wenn am Saisonende wirklich der Regionalliga-Aufstieg gefeiert werden soll. „Das erste Punktspiel ist immer schwierig. Wir hätten es uns aber einfacher machen können“, sagte Teamchef Tramm. „Wir hatten über weite Strecken viele Ballverluste im Spielaufbau. Das Umschaltspiel, eine unserer gefährlichsten Waffen, hat selten funktioniert.“ Außerdem: „Wir haben uns im Verlauf der zweiten Hälfte auf das vom PSV hart geführte Kampfspiel eingelassen und den Fokus auf das Wesentliche verloren. Ich bin glücklich über die ersten Punkte, aber wir haben noch eine Menge Luft nach oben.“

Liebert freut sich über seine Quote

Ohne Morten Liebert wäre Tramms Fazit viel kritischer ausgefallen. „Ich bin für Tore da“, lachte der gut gelaunte Liebert, nachdem er zum 1:1, 2:1 und 3:1 getroffen hatte. „Heute hat die Quote gestimmt. Viel verballert habe ich nicht.“

Bevor der 28-Jährige, auf Steckpass von Sturmpartner Marco Pajonk, den Ball zum ersten Mal im Kasten von PSV-Keeper Nico Heuer versenkte, wurden die Todesfelder einmal kräftig durchgeschüttelt. Ein Ballverlust, ein Konter und Timo Barendt (6.) schoss die Neumünsteraner in Führung. Lieberts Ausgleich leitete die beste Phase der Gäste ein. Am Ende des schönsten Angriffs der gesamten Partie musste Liebert (33.) den Ball nur noch zum 2:1 ins Tor schieben. Vor dem 3:1 (83.) spielte der Torjäger Schlussmann Heuer aus und konnte in aller Seelenruhe den Moment genießen, bevor er den Ball über die Linie schob. Der Anschlusstreffer durch Barendt (90.) fiel zu spät, als dass Neumünster einen Punkt hätten retten können.