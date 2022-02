Trainer Fseisi wirft beim Fußball-Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg hin

Henstedt-Ulzburg

Die Gemengelage war explosiv. Jetzt ist die Bombe hochgegangen: Dominik Fseisi ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg. Der 39-Jährige, der zur neuen Saison den aus der Landesliga abgemeldeten SSC Phoenix Kisdorf übernehmen wird, trat von seinem Posten zurück. Begründung: Ein „gestörtes Vertrauensverhältnis“.

Sebastian Günther reagiert entspannt auf die Entwicklung. „Bis zum Schluss haben wir gehofft, die laufende und starke Saison mit unserem Cheftrainer zu beenden und haben ihm mehrmals das Vertrauen ausgesprochen“, teilt der SVHU-Abteilungsleiter mit. „Dominik hat in seiner Zeit beim SVHU sportlich viel erreicht. Mit ihm verlieren wir früher als geplant einen engagierten Übungsleiter.“ Mit Fseisi verlässt auch Betreuer Michael Eismann den Klub.

Fseisi entwickelte SVHU zu einem erfolgreichen Landesligisten

Fseisi hat sehr frühzeitig signalisiert, dass die laufende Spielzeit seine letzte auf der SVHU-Bank werden würde. Zu Jahresbeginn sagte der mit seiner Familie in Kisdorf lebende Polizeibeamte zu, zur Spielzeit 2022/23 Phoenix Kisdorf als Trainer zu übernehmen. Seitdem plante Fseisi zweigleisig. Zum einen wollte er mit dem SVHU, den er seit seinem Amtsantritt im Sommer 2018 von einem mäßigen Verbandsligisten zu einem ambitionierten Landesligisten entwickelt hat, eine erfolgreiche Restsaison spielen.

Parallel dazu stellte sich ihm die Aufgabe, aus den Trümmern des Kisdorfer Kaders – ergänzt mit Neuzugängen – eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die nach dem Restart in der Verbandsliga in der Tabelle gleich oben anklopfen kann. Zur Erinnerung: Nach dem Eklat um Boris Völker hat in Kisdorf mehr als eine Elf dem Verein den Rücken gekehrt. Völker erhielt nach einem Jahrzehnt als Phoenix-Trainer den Laufpass, spielte dabei allerdings auch selbst eine unglückliche Rolle.

Ausstieg schmerzvoll, aber alternativlos

Fseisi spricht nun von einer schmerzvollen, aber alternativlosen Entscheidung, den SVHU sofort zu verlassen. „Es tut schon weh, die Aussicht auf einen eventuellen Oberliga-Aufstieg sowie das Kreispokalfinale sausen zu lassen“, betont der Kisdorfer. „Aber leider sind Inhalte von Gesprächen nach außen gedrungen, die ich mit Spielern und der Spartenleitung geführt habe. Das vertrauensvolle Miteinander, das ein wichtiges Element unseres sportlichen Aufschwungs gewesen ist, wurde zerstört.“

Dabei sei es kein Knackpunkt gewesen, dass er mit zwei SVHU-Spielern über einen Wechsel nach Kisdorf gesprochen habe. „Das war kein Geheimnis. Ich habe dieses Thema Sebastian Günther gegenüber offen kommuniziert.“ Günther bestätigt diese Aussage: „Das Ansprechen von Spielern gehört zum Geschäft, wir sehen es gelassen.“ Er bedankt sich beim Ex-Trainer für die geleistete Arbeit: „Wir sind Dominik sehr dankbar und wünschen ihm für seine neue Aufgabe beim SSC Phoenix Kisdorf viel Kraft und eine glückliche Hand.“

Co-Trainer Maik Kreft übernimmt

Die weitere Vorbereitung auf die Fortsetzung der Landesliga-Punktrunde übernimmt Co-Trainer Maik Kreft. Günther kündigt an, dass sich noch etwas tun könnte: „Wir werden eine starke Besetzung finden.“ Nicht auszuschließen ist, dass der designierte neue Chefcoach Christian Pusch nicht erst zum 1. Juli, sondern sofort einsteigen wird. Er würde eine intakte Mannschaft übernehmen, die den Blick über das Saisonende hinaus richtet. Dazu Günther: „In der Kaderplanung befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Wir haben für 2022/23 schon eine Menge Zusagen von Spielern des aktuellen Kaders.“

Und wie weit ist Fseisi bei Phoenix Kisdorf? „Für den Neuaufbau habe ich die Zusage von 18 Spielern. Damit bin ich aktuell sehr zufrieden“, sagt Fseisi zum Stand der Dinge. „Vier, fünf möglichst gestandene Akteure möchte ich noch holen. Aber bei diesen Personalien wird es frühestens am Saisonende konkret.“

Von Jürgen Brumshagen und Nils Göttsche