Fußball-Landesligist TuS Hartenholm hat eine weitere Schlüsselfigur verloren. Zwei Wochen, nachdem Trainer Essmet Omid seinen Stuhl geräumt hat, ist auch der Sportliche Leiter Martin Ghafury ausgeschieden. Der 27-jährige Hamburger war im Februar 2020 angetreten, um dabei zu helfen, den längst überfälligen Umbruch im Kader des früheren Oberligisten zu vollziehen, der nach dem 1:1 beim TSV Travemünde in der Landesliga Holstein auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Eine Vakanz konnte geschlossen werden: Martin Genz übernimmt den Trainerposten.

Genz, vor einem Monat beim Verbandsligisten FSG Kaltenkirchen entlassen, kehrt zu dem Verein zurück, bei dem er als Mannschaftsführer erfolgreiche Oberligazeiten erlebt hat. Als Trainer sprang Genz in der Serie 2017/18 im Winter ein und führte die TuS-Elf mit einer Siegesserie auf Platz zwei. Der Wiederaufstieg in die höchste Landesklasse wurde gegen den Nord-Vize TSV Bordesholm allerdings verpasst.

Die Aufgabe reizt Genz

„Ich habe gründlich durchdacht, ob ich in Hartenholm zusagen soll“, erklärt Genz. „Aber die Aufgabe reizt mich. Aus der Mannschaft lässt sich einiges mehr rausholen, als sie in vielen Spielen gezeigt hat. Ich bin mir sicher, dass wir den Landesligaplatz verteidigen können.“ Der Weg in die Erfolgsspur führe über die Grundtugenden des Spiels: „Kampf, Einsatz, Leidenschaft“, fordert Genz. „Fußball zu arbeiten ist etwas, wofür der TuS Hartenholm lange gestanden hat.“ Mit positiven Ergebnissen werde das angeknackste Selbstvertrauen zurückkehren. „Dann steigt die Stimmung, der Spaß am Spiel kommt zurück und wir punkten regelmäßig.“

Noch in dieser Woche will Spartenleiter Patrick Petersen-Lund nach dem Trainer auch einen Ghafury-Nachfolger präsentieren. Martins Genz’ Vater Heinrich-Wilhelm wird es – anders als bei der FSG Kaltenkirchen – nicht. „Als Ligaobmann nur für die erste Mannschaft würde ich ihn aber gerne einbinden“, sagt der neue Coach, der in Hartenholm nur 500 Meter vom Sportplatz entfernt wohnt.

Die Trennung von Ghafury erfolgte einvernehmlich. „Wir haben gemeinsam Bilanz gezogen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Wechsel auch in der sportlichen Leitung Sinn macht“, sagt der Spartenleiter. Ghafury habe einen immensen Zeitaufwand betrieben, um den Kader tauglich für die Landesliga zu machen. „Dafür gebührt ihm großer Dank“, sagt Petersen-Lund.

Ghafury holte 13 neue Spieler

Bis vor kurzem teilte sich Ghafury viele Aufgaben mit Omid: „Es ist einfach viel zu viel, was jetzt allein an mir haftet“, erklärt Ghafury, der sein Geld als Bankangestellter verdient. „Essmet und ich waren ein Team. Ich bin während des Corona-Lockdowns eingestiegen, um den TuS Hartenholm gemeinsam mit ihm zu retten.“ Ghafury fädelte in diesem Frühjahr viele Transfers ein, die längst nicht alle saßen. „Ohne die 13 neuen Spieler hätte Hartenholm aber wahrscheinlich überhaupt keine Mannschaft stellen können.“ Was gefehlt habe, sei Zeit. „So ein kompletter Neuaufbau dauert. Zeit zur Entwicklung der neuen Mannschaft wurde uns aber nicht gegeben.“

Die Problematik sieht auch Petersen-Lund: „Unser großes Ziel ist es, die Landesliga trotz des extremen Personalwechsels zu halten. Für unsere jungen Spieler ist es extrem schwierig. Das Talent ist vorhanden, aber die Jungs haben im Abstiegskampf keine Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln. Sie spielen unter ständigem Ergebnisdruck.“ Helfen würden einige gestandene Fußballer mehr im Kader. „Aber solche Spieler wie Co-Trainer Jan-André Sievers konnten wir leider zu wenige für den TuS Hartenholm begeistern.“