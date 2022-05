TuS Hartenholm: Siegen oder aus der Fußball-Landesliga fliegen

Kreis Segeberg

Der TuS Hartenholm hat mehrere Chancen verpasst, am Breitenfelder SV oder dem Büchen-Siebeneichener SV vorbeizuziehen und sich den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zu sichern. Nach dem 1:2 (0:2) im Nachholspiel gegen den Sereetzer SV ist klar: Gegen den TSV Travemünde muss am Sonntag ein Sieg her, um dem Abstieg in letzter Sekunde von der Schippe zu springen.

TuS-Trainer Martin Genz erwartet, dass seine Spieler ab 15 Uhr alles raushauen werden, was noch in ihren Körpern steckt: „Die Jungs sind körperlich und mental angeknockt, spielen nicht frei auf. Der Druck, den sie sich machen, ist krass hoch. Aber einmal muss es noch gehen.“

Gegen das Mittelfeld-Team aus Sereetz lief bei den Hartenholmern eine halbe Stunde lang nichts zusammen. „Wir hatten einen Plan, es haperte jedoch an der Umsetzung“, bemängelte Genz, dessen Team mit dem 0:2 durch Treffer von Ommeed Sindi (26.) und Domingo Arlandi (30.) gut bedient war. „Als fast schon alles verloren war, hat meine Mannschaft die Handbremse gelöst“, sagte Genz. Die Gastgeber wurden gleichwertig, kamen durch Christian Voigt und dem aus der Dreierkette in die Angriffsspitze beorderten Vincent Niemeyer zu ersten Chancen.

Als Timo Novak (51.) einen Fallrückzieher sehenswert im gegnerischen Tor versenkte, war die Hoffnung zurück. Die Partie wurde nach dem Anschlusstreffer wilder, die Gelegenheiten für beide Mannschaften häuften sich. Genz riskierte alles. Er wechselte Jan-André Sievers und Tjorven Spieler ein, obwohl beide an Muskelverletzungen laborieren. Es reichte nicht, um das Spiel zu kippen oder wenigstens einen Punkt zu retten.

Hartenholm-Trainer Genz: „Sind eine liebe Truppe“, die dreckig siegen soll

Am Sonntag geht es für die Hartenholmer um alles. „Wir sind eine liebe Truppe, die über das Saisonende hinaus auf jeden Fall zusammenbleibt“, sagt Genz. „Aber gegen Travemünde springen die Jungs hoffentlich über ihren Schatten, führen die Zweikämpfe eklig. Ein dreckiger Sieg und dann den Klassenerhalt feiern – das wäre ein Traum.“ Und wenn es nicht klappen sollte? „Die Tabelle lügt nicht. Wenn wir am Ende unter dem Strich stehen, haben wir es auch verdient!“.

TuS Hartenholm: Nico Jeschke - Malte Delfs, Robert Wasner (77. Tobias Tedsen), Riklef Christiansen - Dilhat Cicek (74. Jan-André Sievers), Christian Voigt, Mirco Schultz, Timo Novak - Maximilian Kokot - Vincent Niemeyer (81. David Schmuck), Finn Ilse (46. Max Zastrow).

Tore: 0:1 (26.) Ommeed Sindi, 0:2 (30.) Domingo Arlandi, 2:1 (51.) Timo Novak.

SR: Jannik Schneider (Kiel); Z: 90.

SV Henstedt-Ulzburg beim Aufsteiger in Büchen

Der SV Henstedt-Ulzburg schließt derweil eine starke Saison am Sonntag ab 15 Uhr mit dem Spiel beim Oberliga-Aufsteiger Grün-Weiß Siebenbäumen ab. Die Elf aus Siebenbäumen klettert als Vizemeister nach oben, weil Staffelsieger SV Eichede II nicht aufsteigen darf. Das erste Team der Eicheder blockiert den Platz in der höchsten Landesklasse. Die jetzt von Christian Pusch gecoachten Henstedt-Ulzburger sicherten in ihrer ersten kompletten Landesliga-Spielzeit früh den Klassenerhalt, ließen sich vom Wintertheater um Ex-Trainer Dominik Fseisi nicht vom Kurs abbringen und richteten den Blick zwischenzeitlich sogar nach ganz oben. Jetzt winkt der dritte Platz.