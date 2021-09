TuS Hartenholm: Trainer Omid weg, Sievers wird Interimscoach

Hartenholm

Anfang November 2018 trat Essmet Omid voller Elan seinen neuen Trainerposten beim Fußball-Landesligisten TuS Hartenholm an. Erst 25 Jahre alt, aber mit erfolgreicher Arbeit beim TSV Bargteheide auf der Visitenkarte. Die Hoffnung des Kriminalbeamten, die Hartenholmer zurück auf den Erfolgskurs führen zu können, erfüllte sich nicht. Nur wenige Stunden nach dem 1:5 gegen den Büchen-Siebeneichener SV erklärte Omid am Sonntag seinen Rücktritt. Der spielende Co-Trainer Jan-André Sievers übernimmt, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist.

Mittlerweile 28 Jahre alt, wirkt Omid vom Job als TuS-Trainer zermürbt. „Ich habe alles gegeben und alles ausgereizt, aber es hat nicht so wie erhofft funktioniert“, sagt Omid. „Vielleicht hätte ich schon früher aufhören sollen. Aber so etwas gesteht man sich als junger Mensch ungern ein.“

Ernüchternde Bilanz von Omid

Seine Bilanz ist ernüchternd: Klassenerhalt in der Saison 2018/19; Viertletzter in der nach 20 Partien abgebrochenen Serie 2019/20 mit einem Punkteschnitt von 0,85 pro Spiel; vier Punkte aus fünf Spielen in der später annullierten Runde 20/21. Und jetzt erneut vier Punkte nach fünf Spieltagen.

Aber konnte Omid überhaupt erfolgreich sein? Er heuerte bei einem Klub an, der sich zum Erstaunen vieler fünf Spielzeiten lang in der Oberliga hatte halten können. Unvergessen, wie der TuS Hartenholm im Januar 2015 als krassester aller Außenseiter das Hallenmasters in Kiel gewann. Doch als Omid kam, waren die Helden in die Jahre gekommen. Andere Leistungsträger hatten sich neue Vereine gesucht. Außenbahnspieler Malte Delfs ist der letzte Mohikaner aus der goldenen Generation.

Der vorsichtige Umbruch misslang, die Lücken im Kader konnten nicht geschlossen werden. Vor dieser Saison entschied man sich in Hartenholm, einen radikalen Neuaufbau zu starten. Mit Chancen, aber auch extrem hohen Risiken. „Das ist wie eine Operation am offenen Herzen“, sagt Patrick Petersen-Lund, Fußball-Abteilungsleiter im Verein. „Kann klappen, muss aber nicht.“

Spagat zwischen Ausbildung und Klassenerhalt

Der Spagat, so Petersen-Lund, sei gewaltig: „Einerseits machen wir uns den Druck, in der stärksten der drei Landesliga-Staffeln mit den vielen finanzstarken Vereinen aus dem Lübecker Raum bleiben zu wollen. Andererseits müssen viele junge Spieler erst noch ausgebildet und auf Landesliga-Niveau gebracht werden.“ Er nimmt Leistungsträger wie Maximilian Kokot, Christian Voigt oder Tjorven Spieler in die Pflicht. „Es ist ja nicht so, dass wir keine gestandenen Fußballer hätten, die die TuS-DNA in sich tragen. Vorbildlich, wie Sievers vorangeht. Wir müssen aber dringend in die anderen Jungs reinhorchen, warum ihre Performance auf dem Platz nicht so ist, wie sie es eigentlich könnten.“

Die Trennung von Essmet Omid erfolgte einvernehmlich. Martin Ghafury, der sportliche Leiter, bleibt auf dem Posten. „Das ist für uns ganz wichtig“, sagt Petersen-Lund. „Martin hat den Kader zusammengestellt, engen Kontakt zu den vielen im Sommer neu zu uns gekommenen Spielern. Er nimmt eine Schlüsselrolle in unserem fragilen Konstrukt ein.“

Am Wochenende haben die Hartenholmer spielfrei. „Dadurch gewinnen wir Zeit, die Situation in Ruhe zu analysieren und den Trainermarkt zu sondieren“, sagt Petersen-Lund.