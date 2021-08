Hartenholm

Fußball-Landesligist TuS Hartenholm steht vor einer ungewissen Zukunft. „Wir vollziehen keinen personellen Umbruch, sondern einen radikalen Neuaufbau“, sagt Trainer Essmet Omid. Es habe sogar im Raum gestanden, die Mannschaft in die Verbandsliga zurückstufen zu lassen. „Aber wir haben uns dazu entschlossen, uns der Herausforderung Landesliga Holstein zu stellen“, erklärt Omid. „Das kann, muss aber nicht gutgehen.“

Die Hartenholmer mussten handeln, weil das Erfolgsteam der Vergangenheit in die Jahre gekommen war. Oder Leistungsträger zu anderen Vereinen gewechselt sind. Nach dem katapultartigen Höhenflug aus der B-Kreisklasse in die Oberliga, hielt sich der Dorfverein ab der Spielzeit 2012/13 fünf Jahre lang in der höchsten Leistungsklasse Schleswig-Holsteins. Bitter: Im Frühjahr 2017 stieg die TuS-Elf als Sechstletzter nur ab, weil der Verband eine Strukturreform der Spielklassen beschlossen hatte.

Lesen Sie auch TuS Hartenholm auf der Suche nach der Form

Mit Martin Genz (heute FSG Kaltenkirchen) als Trainer wäre zwölf Monate später beinahe die schnelle Oberliga-Rückkehr gelungen. Doch die Hartenholmer scheiterten in zwei Aufstiegsspielen am TSV Bordesholm. Ab der Saison 2018/19 begann die Tristesse in der Abstiegszone der Landesliga Holstein. „Es wurde versäumt, den Kader rechtzeitig umzukrempeln“, sagt Omid, der im November 2018 als Trainer einstieg. „Das, was unser sportlicher Leiter Martin Ghafury jetzt bewegt, ist in den Jahren zuvor leider verschlafen worden.“

TSV Bordesholm ist TuS-Filiale

Erneut mussten Lücken geschlossen werden. Die Urgesteine Björn Johannsson und Marc Oldenburg zogen sich aus dem Aufgebot zurück. Bente Bruhn wechselte zum TSV Bordesholm, wo schon die Ex-Hartenholmer Jannik Holz, Alexander Meyerfeldt und Aaron Meyerfeldt aktiv sind und Felix Rathjen bis vor kurzem das Tor hütete. Tim Ollenschläger gehört dem TuS-Kader weiter an, will aber kürzertreten.

Kader TuS Hartenholm Kader – Tor: Finn Niklas Ilse (24), Nico Jeschke (28). Abwehr: Riklef Christiansen (23), Malte Delfs (29), Seth Drabo-Ampen (25), Fabian Linek (23), Eric Pryputsch (20), Jannis Schülke (20), Max Zastrow (23), Robert Wasner (25). Mittelfeld: Timo Nowak (24), Arash Mirzaei (21), Baktash Fayeghi (19), Ali Birgül (41), Tjorven Spieler (30), Adam Takiyou-Dini (20), Jan Bazouaa (20), Kerim-Ali Caliskan (20), Lennart Holfert (27), Ardit Luma (21), Tim Ollenschläger (33), David Schmuck (20), Mirco Schultz (28), Henry Marteye Seth (19), Jan-André Sievers (34), Christian Voigt (26), René Westphal (26), Tobias Tedsen (21). Angriff: Guilherme de Oliveira (32), Maximilian Kokot (25), Justice Jacob (19), Edi Sheqiri (19). Trainer: Essmet Omid (27, seit November 2018).

Ghafury und Omid haben ein Dutzend neue Spieler für den TuS Hartenholm begeistert: Ali Birgül, Tobias Tedsen (beide vereinslos), Justice Jacob (SV Barmbek-Uhlenhorst A-Junioren), Seth Drobo-Ampem (TuS Berne), Takiyou Dini-Adam (FC Nikola Tesla), Jan Bazouaa (Kronsforder SV), Riklef Christiansen (Föhr), Henry Seth (Kieler MTV), Edi Sheqiri, Arash Mirzaei, Baktash Fayeghi und Tjorven Spieler (alle SV Schackendorf).

„Ich sehe in jedem Training, wie viel Potenzial in der Truppe steckt“, betont Omid. „Was uns fehlt, ist die Zeit, um die Talente zu entwickeln und die Spieler zu einem gut funktionierenden Gebilde zu verschmelzen.“ Dabei falle gestandenen Akteuren wie Co-Trainer Jan-André Sievers, Maximilian Kokot, Christian Voigt oder Max Zastrow die Aufgabe zu, mehr Verantwortung zu übernehmen. „Die Führungsspieler werden brutal gefordert sein“, sagt Omid.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hamburger Omid stuft die Staffel Holstein von den drei Landesligen als die stärkste ein: „Dort wird es vom ersten Tag an richtig bissig zugehen. Grün-Weiß Siebenbäumen und SV Eichede II sind meine Favoriten. Aber mehrere andere Mannschaften könnten für eine Überraschung sorgen.“

Klassenerhalt wäre eine Überraschung

Am anderen Ende der Tabelle wäre es eine Überraschung, wenn die Hartenholmer die Klasse halten könnten. Omid gibt sich kämpferisch: „Wir werden alles dafür tun, dass der TuS Hartenholm nicht von der Landkarte des ambitionierten Amateurfußballs verschwindet!“ Der Anfang soll am Sonntag, 22. August, gemacht werden: Ab 13 Uhr gastiert der Segeberger Kreisrivale SSC Phoenix Kisdorf zum Saisonauftakt in Hartenholm.