Kreis Segeberg

Fußball-Verbandsligist FSG Kaltenkirchen hat sich von Trainer Martin Genz getrennt. Die Nachricht verbreitete sich unmittelbar nach dem 0:1 (0:0) in der Weststaffel gegen den FC Reher/Puls wie ein Lauffeuer. Das Tor erzielte Lasse Dau in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Genz reagierte entsetzt auf die Art und Weise, wie sich der Rauswurf abspielte: „Wie ich gehört habe, stand bereits am Abend vor dem Spiel fest, dass wir gefeuert werden. So geht man nicht miteinander um!“ Mit dem 34-Jährigen verlassen seine Co-Trainer Marius Kirstein und Roman Ehlert sowie der sportliche Leiter Heinrich-Wilhelm Genz die Spielgemeinschaft.

„Es knirschte schon länger und es hat Differenzen um die sportliche Ausrichtung gegeben“, erklärte Genz, der Fetihspor Kaltenkirchen Anfang 2019 übernommen hatte. Sein Vater und er forcierten den Zusammenschluss mit dem FSC Kaltenkirchen, um die Strukturen auf eine breitere Basis zu stellen. „Wir haben vor knapp drei Jahren einen Scherbenhaufen übernommen und hinterlassen eine intakte, wenn auch derzeit aus diversen Gründen ziemlich erfolglose Mannschaft“, sagte der ehrgeizige Ex-Trainer, der sich dem Leistungsfußball verschrieben hat. „Wenn man im Vorstand von Fetihspor diesen Weg nicht mitgehen will, ist die Trennung nur konsequent.“

FSG-Vorstand sah Handlungsbedarf

Alexander Nagel, der mit dem Vorsitzenden Faruk Gökdurmus Fetihspor führt, bestätigte, dass Genz während der Partie gegen Reher/Puls eigentlich bereits entlassen war. „Wir wollten vor dem Spiel für keine Unruhe sorgen“, erläuterte Nagel. „Natürlich ist unser Vorgehen unpopulär. Aber Faruk und ich waren uns einig, dass wir handeln mussten. Die sportliche Talfahrt zeichnete sich bereits länger ab, mit Martin Genz als Trainer hat es leider nicht mehr gepasst.“

Am Montagabend verabschiedete sich der Trainerstab bei einem gemeinsamen Grillen von der Mannschaft. „Beinahe alle Spieler haben spontan zugesagt“, freute sich Martin Genz. „Das zeigt, dass die Probleme nicht im Binnenverhältnis zwischen dem Team und den Trainern gelegen haben.“

KT gibt die ersten Punkte ab

Der Tabellenzweite Kaltenkirchener TS gab mit 2:2 (1:2) beim TSV Heiligenstedten die ersten beiden Punkte ab. „Wir haben die beiden Gegentore mit Fehlpässen im Aufbauspiel hergeschenkt“, sagte Trainer René Sixt. „Den Rückstand konnten wir ausgleichen, um die Partie aber komplett zu drehen, waren wir nicht zwingend genug.“ Er lobte den Gegner: „Heiligenstedten hat es richtig gut gemacht. Nicht im Hau-den-Lukas-Stil, sondern auch spielerisch hat uns der Gegner immer wieder vor Aufgaben gestellt. Für meine Mannschaft war das ein Reifetest, den die Jungs bestanden haben.“ Christian Klatte (20.) und Moritz Steinmann (25.) schossen die Platzherren nach vorn, Malte Pietsch (44. / 60.) schnürte für die KT einen Doppelpack.

Der SV Boostedt feierte beim Schlusslicht VfL Kellinghusen einen 3:1 (0:0)-Erfolg. Kevin Ladendorf (57.) traf zum 1:0 für die Gastgeber. „Vor der Pause haben wir einige fette Dinger nicht gemacht, und plötzlich läufst du dann hinterher“, sagte SVB-Trainer, dessen Elf aber rechtzeitig einige Gänge hochschaltete. Jan Marten Kock (70.), Lasse Scheithauer (84.) und Lukas Behnke (90.+5) drehten mit ihren Treffern die Partie. In der Schlussphase nahm die Hektik zu. Der Kellinghusener Ladendorf (85.) sah die Ampelkarte. „Der Heißsporn hätte schon viel früher vom Platz gemusst“, sagte Kröger, der in den kommenden Wochen auf Scheithauer verzichten muss. Zuvor gefoult, deutete der Boostedter in der 87. Minute eine Tätlichkeit an und sah dafür die rote Karte.