Zum Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart kommt eine Reihe ehemaliger Weltstars und HSV-Legenden, die „Rafas“ Karriere begleiteten, seine erfolgreiche Karriere mitprägten. Beim Spiel zwischen Rafas HSV-Stars und Rafas All Stars (Anstoß 15 Uhr) treten Ex-Bayern-Stürmer Arjen Robben, Hollands Torwartlegende Edwin van der Saar, Englands einst gefürchteter Angreifer Peter Crouch und viele mehr gegen van der Vaarts ehemalige HSV-Kollegen David Jarolim, Piotr Trochowski, Thimothée Atouba und Co. an.

Rafael van der Vaart widmet sein Abschiedsspiel übrigens dem Gemeinsamen Aktionsbündnis für den Amateurfußball (#GABFAF).