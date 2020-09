Kiel

Rund 30 Menschen stehen dicht an dicht an einem Holzzaun und blicken auf ein Fußballfeld. Einige von ihnen haben einen Bierbecher in der Hand, andere pusten Zigarettenqualm in die Luft. Was sie alle nicht haben: eine Maske über Mund und Nase. Bilder wie diese sind bei einem Fußballspiel in der Landesliga normal.

Doch in Zeiten von Corona sollte das nicht so sein. Dennoch ließ sich die beschriebene Szene beim Spiel am vergangenen Sonnabend zwischen dem FC Kilia und dem SVE Comet Kiel beobachten. Achtet Kilia nicht auf die Einhaltung der Corona-Regeln? Ganz so leicht lässt sich diese Schlussfolgerung nicht ziehen, wie ein Besuch beim Spiel zeigt.

Anzeige

Kilias Hygienebeauftragter nimmt Corona ernst

Norbert Heckmann steht im Eingang zur Holzterrasse, die vor dem Vereinsheim von Kilia und nah am Spielfeldrand ist. Er breitet seine Arme weit aus. Gleich kommen die Mannschaften aus den Kabinen auf den Rasen. Damit Zuschauer und Spieler nicht direkten Kontakt zueinander haben, sperrt Heckmann den Terrasseneingang für kurze Zeit ab. Heckmann ist eine Institution bei Kilia, er ist seit 1966 in dem Verein aktiv. Beim Spiel gegen Comet trägt er eine gelbe Weste, er fungiert als einer von insgesamt sieben Ordnern.

Wer mit Heckmann spricht, erfährt schnell, dass er Corona ernst nimmt. Die Deutschen, die mitten in der Pandemie Urlaub auf Mallorca machen? "Warum bleiben die nicht einfach zu Hause." Die Zuschauer beim Kilia-Spiel? Willkommen, aber unter einer Bedingung: "Die sollen sich an die Corona-Regeln halten."

Am Eingang werden die Kontaktdaten erhoben

Damit das klappt, hat der Verein diverse Vorkehrungen getroffen. Schon am Platz vor dem Stadion leuchtet den Besuchern direkt eine gelbe Weste entgegen. Ein Ordner erklärt den Zuschauern den Ablauf. Diese müssen ihre Kontaktdaten vor dem Einlass in eine Liste eintragen. Vier Ordner stellen sicher, dass alles glatt läuft. Tatsächlich halten sich die Zuschauer an die Vorgaben am Eingang.

Auf der Tribüne ist die Hälfte der Plätze gesperrt

Ähnliches gilt auf der Zuschauertribüne. Dort spannt sich über die Hälfte der blauen Sitzschalen ein rot-weißes Absperrband. Angeordnet sind die Sitze wie ein Schachfeld: Jeweils zwei Sitze sind gesperrt, die beiden daneben zu beiden Seiten frei. Auch von den freien Sitzen sind viele während des Spiels nicht besetzt - dazu sind mit 220 Zuschauern einfach zu wenige Menschen beim Spiel. Grundsätzlich werden die Abstände auf der Tribüne eingehalten.

Lesen Sie auch:Amateurfußball: Diese Corona-Regeln gelten für Zuschauer

Einigen Zuschauern sind die Corona-Regeln egal

Doch es gibt eine Problemzone: Dort, wo die 30 Menschen dicht an dicht aufs Spielfeld blicken. Es ist die Holzterrasse vor dem Vereinsheim. Sie liegt zwischen Stadioneingang und Zuschauertribüne. Hier riecht es nach Bier und Bratwurst, der Gastronomie-Betrieb läuft auch in Corona-Zeiten fast normal weiter. Immerhin weisen die orangefarbenen Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor dem Bierstand auf Corona hin.

Drei würfelförmige Tische stehen vor dem Holzzaun der Terrasse, dahinter erstreckt sich das Spielfeld. Und genau hier stehen die Menschen, ohne Abstand, ohne Masken. "Schalalala", lallt ein Mann, der offensichtlich schon einige Bier intus hat.

Das droht Vereinen und Zuschauern Die Verletzung der Abstandsregeln kann sowohl für Zuschauer als auch für Vereine teuer werden. Laut Corona-Bußgeldkatalog des Landes Schleswig-Holstein müssen Betreiber von Sportanlagen, die die Einhaltung eines Hygienekonzepts nicht gewährleisten können, mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 bis 3000 Euro rechnen. Auch Zuschauer, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, müssen demnach 150 Euro zahlen. Die Landespolizei Schleswig-Holstein schließt auch einen Spielabbruch nicht aus: „Die Polizei wird bei Verstößen zunächst kommunizieren und auf die beteiligten Personen einwirken. Sollte es dennoch wiederholt zu weiteren Verstößen kommen, sind auch andere Maßnahmen möglich“, teilte ein Sprecher mit. Laut dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) hat auch der Schiedsrichter das Recht, ein Spiel nicht anzupfeifen, wenn er sich unsicher fühlt. Die Einhaltung der Corona-Regeln sei aber Sache der Vereine und Behörden, so ein SHFV-Sprecher.

Ordner haben mit uneinsichtigen Zuschauern zu kämpfen

Auch Norbert Heckmann sieht diese Ansammlung, die ganz und gar nicht im Sinne seines Hygienekonzeptes ist. Er geht zu einem Tisch rüber: "Hey Leute, bitte Abstand halten." Die Männer an dem Tisch stellen sich etwas auseinander. Wenige Augenblicke später hängen sie wieder dicht aufeinander.

"Du rennst da hinterher. Die Leute verstehen es einfach nicht und wollen teilweise sogar noch diskutieren", sagt Heckmann. Mehrere Male gehen er und seine Kollegen während des Spiels dazwischen. Auch der Stadionsprecher sagt mehrfach durch, dass die Abstandsregeln auch für Fußballzuschauer gelten.

Corona als "Mammut-Aufgabe" für den Verein

Es ist eine Situation, die für den FC Kilia in der Form unerwartet kam. Denn unter den Corona-Sündern sind etwa 14 Männer aus Nürnberg, die sich wohl spontan für einen Spielbesuch entschieden und schon betrunken am Sportplatz ankamen.

Das macht die Durchsetzung der Corona-Regeln nicht leichter. Ohnehin seien die Hygieneauflagen eine "Mammut-Aufgabe" für den Verein, sagt Heckmann. Denn der Verein muss die Umsetzung aus eigener Kraft schaffen. "Eine Security-Firma kostet natürlich auch etwas, das können wir uns nicht leisten."

Auch andere Vereine sind mit Zuschauern überfordert

Auch andere Vereine scheinen mit uneinsichtigen Zuschauern überfordert zu sein. Beim Eckernförder SV versammelten sich viele Menschen auf der Terrasse vor dem Vereinsheim. Trotz mehrfacher Durchsagen standen auch beim Heimspiel des TSV Flintbek mehr als zwanzig Menschen ohne Abstand am Spielfeldrand. Inter Türkspor Kiel berichtet ebenfalls von Zuschauern, die sich sehr bewusst den Regeln widersetzen.

Lesen Sie auch:Interview mit SHFV-Präsident Uwe Döring zum Saisonstart

Beim Derby zwischen dem TuS Nortorf und dem TuS Bargstedt standen dutzende Menschen direkt nebeneinander am Spielfeld. Daran konnten auch Ordner und Durchsagen des Stadionsprechers nichts ändern. Als Reaktion darauf will der Verein die Zuschauerzahl auf 150 runterschrauben – zum Derby waren 270 Menschen gekommen.

Vereine wollen Eskalation vermeiden

Doch warum gehen die Ordner nicht konsequenter gegen die Verstöße vor und verteilen Platzverweise? "Wir wollen eine Eskalation verhindern", sagt Dirk Schafranski, Hygienebeauftragter vom TuS Nortorf. Auch von anderen Vereinen heißt es, dass man eine Auseinandersetzung zwischen Ordnern und Zuschauern vermeiden wolle.

"Wir lernen von Spiel zu Spiel", sagt Norbert Heckmann von Kilia. Er will dafür sorgen, dass beim nächsten Heimspiel keine großen Menschengruppen mehr zu sehen sind. Die Frage bleibt, ob das in der Praxis auch gelingen kann.

Mehr Fußballnachrichten aus der Region lesen Sie hier.