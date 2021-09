Nützen

Die Probanden lachen. Alle. Manche zwar etwas kurzatmig, aber sie lachen. Experiment geglückt. Denn dass die zuvor erlebten anderthalb Stunden so kurzweilig werden würden, hätten die wenigsten der zwölf Männer gedacht, die dem Aufruf von Ralf Thies, dem Vorsitzenden des TSV Nützen, gefolgt waren. Sie sollten ausprobieren, ob Walking Football eine Zukunft im Verein findet.

Motivationstrick abseits des Platzes

Die Motivation mitzumachen war manchmal durchaus unsportlich. „Ich bin nur hier, weil du uns nach dem Training Bier und Kööm versprochen hast“, sagte Marc Milbrodt. Die Kiste Bier hatte Thies tatsächlich organisiert, auf den Klaren aber verzichtet. Dafür hatten die Nützener die Erkenntnis erlangt, dass Spazierengehen mit Ball anstrengender sein kann als gedacht.

Beim Walking Football wird flach gespielt

„Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere ehemaligen Spieler wieder aufs Feld und an den Ball zu locken“, sagt Ralf Thies. Dabei war er auf Walking Football gestoßen. „Das hörte sich interessant an, die Videos im Internet waren witzig. Das wollte ich ausprobieren.“ Einen Anruf später hatte er mit Andreas Merle vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) den Experten für Walking Football im nördlichsten Bundesland als Erststundenübungsleiter verpflichtet. Der brachte gleich einen ganzen Sack voller Utensilien mit. Bälle, Leibchen, Hütchen und zwei Leinen waren darin. „Das Tor beim Walking Football ist nur einen Meter hoch“, erklärt Merle. Das ergibt Sinn, denn beim Walking Football sind nur Schüsse bis maximal Hüfthöhe erlaubt. Und die Leine, auf halber Höhe in einem Handballtor gespannt, sorgt für schnell eingerichtete Ziele. „Tore schießen ist doch das, worauf es beim Fußball ankommt“, bringt es Miro Woßilus, einer der Erstlinge, auf den Punkt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einkick statt Einwurf

Bei Walking Football ist auf einige Besonderheiten zu achten. Das Feld ist 20x40 Meter groß, wie ein Handballfeld. Gespielt wird sechs gegen sechs in Vierteln zu je zehn Minuten Spielzeit. Laufen ist verboten, es muss immer mindestens ein Fuß auf dem Boden sein. Fliegt der Ball ins Aus, darf er mit einem Einkick zurück ins Spiel gebracht werden. „Das ist gut, da muss man sich nicht bücken“, sagt Woßilus grinsend.

Vaters Buffer lösten sich auf

Wie die meisten seiner Mitstreiter ist Woßilus seit Jahren raus aus dem aktiven Geschehen. Zu dicker Bauch, kaputte Knochen, Familie, Arbeit, die Gründe für das Ende der aktiven Fußballkarriere sind bei allen Teilnehmern vielfältig. „Ich hab meine Fußballschuhe nicht mehr gefunden, deshalb hab ich mir die von meinem Vater gegriffen“, erzählt Marc Milbrodt. Vadderns Buffer waren dann der erste und einzige Verlust beim Training. Mitten in einer Übung stand Milbrodt plötzlich halb barfuß da. Die Sohle eines Treters hatte sich selbstständig gemacht. „Naja, die Schuhe sind aus den 80ern. Da kann so was schon mal vorkommen“, nahm Milbrodt das Malheur mit Humor. Aber auch einsohlig ließ er es sich nicht nehmen, weiter am Training teilzunehmen.

Präzises Passspiel gefordert

Das hatte Merle kurzweilig gestaltet. Erst etwas Laufschule, dann ein paar koordinative Übungen und schließlich kicken. Über den ersten Teil des Trainings lächelten die Probanden noch müde, wurden aber bei den koordinativen Übungen schnell an ihre Grenzen geführt. Für den dritten Teil des Trainings hatte Andreas Merle noch einen Basistipp parat. „Den Ball immer in den Fuß spielen, sonst kriegt ihr den nicht“, sagte der erfahrene Übungsleiter. Nach ein paar missglückten Steilpässen kam die Message auch bei den Probanden an. „Am liebsten würde ich jetzt sprinten“, sagte Mirko Jungjohann nach dem x-ten verpassten Anspiel frustriert.

Verletzungsgefahr geringer, Spaßfaktor groß

Aber mit zunehmender Spieldauer wurden die Pässe präziser, es fielen folglich mehr Tore und es wurde immer mehr gelacht beim Training. Am Ende waren sich alle einig: Das hat mehr Spaß gemacht und war anstrengender als gedacht. „Walking Football ist eine tolle Sache, um Couch Potatoes wieder auf den Sportplatz zu holen. Die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer als beim normalen Fußball, aber der Spaßfaktor stimmt“, sagt Ralf Thies. Damit haut er in die gleiche Kerbe wie die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen über diese Sportart. Fettverbrennung, Muskelaufbau, Senkung des Blutdrucks und eine Steigerung der Herzleistung seien Markenzeichen des Sports.

Erstes Testspiel abgemacht

Schnell waren sich sie Nützener einig, dass weitere Trainingseinheiten folgen sollen. Da mit Yalcim Yelkenci vom FC Matin auch noch ein Gast aus Quickborn dabei war, der trotz seiner schweren Arthrose in den Beinen auch sofort viel Spaß am Walking Football fand, war auch schnell ein erster Gegner für ein Freundschaftsspiel gefunden. „Das klappt bei uns im Verein. Wir kommen Ende September auf ein Spiel vorbei“, kündigte Yelkenci an.

Beim TSV Nützen kann jeder mitmachen

Nur auf eines musste Ralf Thies bei der Premiere verzichten. Den Titel, als Erster im Kreis Segeberg Walking Football anzubieten. „Der SV Boostedt war schneller. Aber der bietet Walking Football nur für Frauen an“, fand Thies nach einer kurzen Recherche heraus. Gäste sind jedenfalls beim TSV Nützen gern gesehen. Unter 0171 / 999 02 20 können sie sich bei Ralf Thies anmelden. Mitmachen kann jeder, in Merles Trainingsgruppe in Kiel spielt beispielsweise ein Senior mit Beinprothese. Thies würde sich freuen, wenn diese gesunde Art des Kickens auch im näheren Umfeld von Nützen viele neue Freunde finden würde.

Von Thomas Maibom