Wenn am Mittwoch um 18 Uhr das Nachholspiel von Fußball-Kreisligist VfB Kiel beim SVE Comet Kiel II angepfiffen wird, startet der VfB in einen Saisonendspurt, der es in sich hat: Zehn Spiele in 24 Tagen – ein Programm, das selbst den Marathon des Zweitligisten Holstein Kiel in der Endphase der vergangenen Spielzeit toppt. Schuld ist die Flut an corona-bedingten Spielabsagen.

In den kommenden Wochen kämpfen die Amateurkicker fast im Zwei-Tagesrhythmus um den Verbandsliga-Aufstieg – ein Kraftakt für die Beine und den Kopf. „Wenn unter der Woche die Spiele um 18 Uhr beginnen, ist das eine riesige Herausforderung“, sagt Cheftrainer Matthias Liebal. „Meine Spieler hetzen von der Arbeit direkt auf den Platz und müssen den Schalter auf Fußball umlegen. Und fällt jemand mit einer Blessur für eine Woche aus, fehlt er gleich drei Spiele.“

Saisonende am 21. Mai: Dem VfB Kiel gehen die Ersatztermine aus

Erst zwölf Partien konnte der VfB absolvieren – kein anderes Team der Liga war so oft von Absagen wegen Corona-Fällen betroffen wie der Tabellenzweite der Kreisliga Kiel. Zuletzt am Sonnabend: Wenige Stunden vor Anpfiff wurde das Heimspiel auf der Waldwiese gegen den MTV Dänischenhagen II abgesetzt, weil der Gegner keine Mannschaft zusammenbekam. Das Problem für den VfB: Längst gehen die Ersatztermine aus.

Bis zum 21. Mai müssen in Schleswig-Holstein die letzten Meisterschaftsspiele über die Bühne gehen. „Dann ist Schicht“, sagt Staffelleiter Werner Quoos, der für zwei VfB-Partien noch keinen Termin hat. In Absprache mit dem Klub könnten statt zweier Mittwochspiele Partien am Dienstag und Donnerstag angesetzt werden.

Besonders in den vergangenen vier Wochen hatte der Staffelleiter viele Ligaspiele corona-bedingt absetzen müssen, auch in anderen Staffeln mehrten sich die Absagen. So wurde Kritik an der liberalen Regelung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) laut, die Spielabsagen schon bei Corona-Verdachts-Fällen kostenfrei, unbürokratisch und ohne Vorlage von Attesten ermöglicht und von einigen Mannschaften womöglich ausgenutzt wurde. Der Verband bleibt bis zum Saisonende dabei.

SHFV: Quotientenregelung in mehreren Staffeln wahrscheinlich

Im Falle des VfB Kiel steht für Quoos fest: „Fällt noch ein Spiel aus, bleibt nur die Möglichkeit, auf die Quotientenregelung zurückzugreifen.“ Die Option hat der SHFV während der Corona-Pandemie in seiner Spielordnung für den Fall geschaffen, wenn in einzelnen Spielklassen aufgrund höherer Gewalt nicht alle Spiele ausgetragen werden können – und sie dürfte in mehreren Staffeln gezogen werden. „Es ist davon auszugehen, dass es Spielklassen geben wird, die nach Quotientenregelung gewertet werden müssen“, teilt der SHFV auf Anfrage mit.

Ein Szenario mit dem man sich auf der Waldwiese trotz eines meisterlichen Punkteschnitts von 2,41 Punkten – damit wäre der Titel sicher – noch nicht anfreunden mag, wie VfB-Trainer Liebal verrät: „Wir wollen auf jeden Fall alle Spiele über die Bühne bringen und vernünftig Meister werden.“