Kiel

Es ist ein kleiner Passus in der SHFV-Spielordnung, der, würde er unter den Tisch fallen, erhebliche Folgen haben könnte. Im Paragraf 6 der SHFV-Spielordnung: Der Verband kann auch ohne, dass es zum Vereinswechsel der Zustimmung des abgebenden Vereins bedarf, die Wartefrist wegfallen lassen, wenn Amateurspieler nachweislich sechs Monate nicht mehr gespielt haben.

Doch das trifft in diesem Sommertransferfenster auf nahezu alle Amateurspielerinnen und -spieler zu, schließlich wurde der Spielbetrieb in Schleswig-Holstein Anfang November eingestellt.

Abgebende Vereine würden ab Juli in die Röhre gucken

Heißt: Fußballerinnen und Fußballer sowie aufnehmende Vereine hätten bei Transfers ab Juli einen Freifahrtschein. Dann beginnt die Wechselperiode, die bis zum 31. August andauert. Tatsächlich ist es aktuell der Fall, dass abgebende Vereine ihre Spieler ohne eine Aufwandsentschädigung ziehen lassen müssten. Damit in den Amateurligen in wenigen Wochen nicht die große Wilderei nach Neuzugängen losgeht, muss der Verband seine Spielordnung ändern.

Die Voraussetzung muss noch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schaffen, der im Paragraf 17 seiner Spielordnung unter dem Punkt „Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren“ den Zusatz formuliert hat: "Für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 gilt: Die Mitgliedsverbände können insbesondere festlegen, dass Zeiträume, in denen aufgrund der Covid-19-Pandemie kein Spielbetrieb durchgeführt wird, bei der Berechnung des 6-Monats-Zeitraums nach vorstehendem Absatz nicht berücksichtigt werden." Dieser Passus muss vom DFB noch für die kommende Spielzeit 2021/22 ausgeweitet werden.

SHFV will Regelung auf Präsidiumssitzung anpassen

Diese Möglichkeit will der SHFV nutzen. Auf der Präsidiumssitzung am 16. Juni steht unter anderem dieses Thema auf der Agenda. "Im Grunde geht es darum, ob ein Zeitraum aus der Spielpause herausgerechnet wird, und wenn ja, welcher", sagt SHFV-Pressesprecher Karsten Tolle. Eine Formalie, die beachtet werden muss, damit auf dem Transfermarkt in diesem Sommer kein Chaos ausbricht.